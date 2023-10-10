谢希瑶

原标题：商务部组织开展“家政服务招聘季”线上直播招聘活动

商务部9日发布关于开展家政服务招聘季活动的通知，定于今年四季度组织地方商务主管部门依托抖音、快手、支付宝等互联网平台开展“家政服务招聘季”线上直播招聘活动。

根据通知，本次活动旨在进一步推动家政服务消费恢复，更好发挥家政服务促消费、惠民生、稳就业作用，依托互联网平台，联合行业协会、家政企业，发挥直播招聘优势，支持开展专场直播招聘，送岗位到人，送培训到人，搭建供需对接渠道，提高供需对接效率。

在组织专场活动方面，地方商务主管部门组织经营规范、信誉良好的家政企业，针对家政服务求职者特点，与直播达人或地方媒体等合作，利用互联网平台招聘渠道，举办专场推介活动，在直播间解读地方家政服务支持政策，推介家政服务信用信息平台，介绍家政服务岗位需求。

在开展公益培训方面，邀请互联网平台在活动开始前，面向地方商务主管部门、行业协会和家政企业开展自媒体营销培训，介绍直播招聘中的法律法规、平台规则、风险防范、短视频制作、营销技巧、流程管理等，保障地方专场活动顺利开展，提升家政企业的数字化运营能力。

(责编：申佳平、陈键)

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