原标题：政策组合拳落地生效 三季度中国中小企业发展指数回升

中国中小企业协会10日发布，随着一系列稳增长措施落地生效，三季度中国中小企业发展指数重回上升区间，多个分项指数和分行业指数上升明显。

数据显示，中国中小企业发展指数今年一季度大幅上升1.3点，二季度回落了0.3点，三季度再次上升0.2点，为89.2。

中国中小企业协会秘书长 谢极：随着一系列政策组合拳的出台以及效果的不断显现，三季度指数重回上升区间。89.2高于2022年同期水平，接近2年来最高点位。

分项指数中，反映企业信心的宏观经济感受指数上升0.5点，升幅最大，显示随着一系列稳增长、提信心、防风险的政策组合拳的效果不断显现，民营企业发展信心得到有力提振。此外，投入指数、市场指数也都回升明显，所调查的8个行业中，5个行业投入指数上升，显示企业投资意愿增强，市场预期逐渐恢复。分行业指数中，工业指数上升0.4点，升幅最大。

中国中小企业协会的调查还显示，三季度中小企业开工状况有所改善，完全开工的企业占比上升。

中国中小企业协会秘书长 谢极：三季度末，开工率在75%以上的企业达到54%，其中，完全开工的企业，比二季度末上升4.25个百分点。

(责编：申佳平、陈键)

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