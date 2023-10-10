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我科研团队揭示水稻籽粒大小调控新机制

马爱平
2023年10月10日09:24 | 来源：科技日报
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原标题：我科研团队揭示水稻籽粒大小调控新机制

水稻是重要的粮食作物，我国有一半以上人口以稻米为主食。10月8日记者获悉，中国农业科学院作物科学研究所万建民院士团队鉴定了水稻籽粒大小的关键调节因子，并阐明其分子机制，为水稻粒型改良提供了新基因资源。相关研究成果日前发表在《植物细胞》上。

籽粒大小是稻米粒重的主要决定因素，直接影响水稻的产量。因此，发掘籽粒大小调控关键基因，解析其分子调控通路，可以为水稻高产育种提供理论依据和基因资源。万建民团队鉴定到一个水稻小粒突变体smg4，该突变体籽粒的粒长、粒宽和粒厚均变小。与野生型相比，smg4突变体颖壳中的细胞变小且数目减少。

研究发现，突变体中的SMG4基因发生突变，该基因编码一个MATE家族的转运蛋白。此蛋白可与COPⅡ囊泡组分以及细胞色素P450亚家族CYP78A的成员互作，共同调控水稻籽粒的大小。研究揭示了调控水稻籽粒大小的新通路，为水稻籽粒大小调控的分子和遗传机制提供了新见解。

(责编：申佳平、陈键)
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