杜雨萌

原标题：全国铁路国庆黄金周 累计发送旅客1.95亿人次

10月9日，《证券日报》记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，至10月8日，为期12天的铁路国庆黄金周运输圆满收官，全国铁路累计发送旅客1.95亿人次，日均发送旅客1624.7万人次；国家铁路累计发送货物1.35亿吨，货物发送量保持高位运行。假日运输期间，全国铁路运输安全和秩序良好，多项指标创历史新高。

国铁集团运输部负责人介绍，今年国庆黄金周，探亲流、旅游流交织，短途和中长途客流叠加，旅客群众出行需求十分旺盛。铁路部门全力以赴打好黄金周运输攻坚战，确保铁路大动脉安全畅通，有力保障了旅客平安有序出行和国计民生重点物资运输。

一是加大运力投放，旅客出行需求得到较好满足。将黄金周运输服务延长至12天，统筹运用高铁和普速线路，全国铁路实行高峰运行图，日均开行旅客列车11737列，较2019年同期增长22.8%，其中9月29日开行旅客列车12607列。运用铁路12306大数据动态分析客流走势，通过增开旅客列车、动车组重联运行、普速客车加挂车辆等方式，及时增加重点地区、热门方向、旅游城市间的运输能力。兼顾长途和短途旅客出行需求，精准配置运力资源，较好地保障了旅客群众出行。全力做好杭州亚运会运输服务保障工作，为赛事平稳运行提供了有力支撑。

二是提升服务品质，旅客出行体验进一步改善。优化铁路12306售票系统，扩容网络带宽，强化风险防控，用好候补购票功能，有效保障了系统平稳运行，9月22日售票2695.2万张，创单日售票量历史新高。加大旅客服务力度，加强高峰时段旅客乘降组织和服务引导。部分列车和车站开展了丰富多彩的庆中秋、迎国庆文化活动，营造了欢乐祥和的节日氛围。

三是重点物资运输有效保障，有力服务经济社会发展。假日运输期间，国家铁路累计发送货物1.35亿吨，货物运输保持高位运行，其中发送电煤4751万吨，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数平均保持在33天以上，保障了发电企业用煤需要；积极做好秋粮运输工作，国家铁路累计发送粮食346万吨；积极对接外贸企业运输需求，加强中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车开行组织，中欧班列、西部陆海新通道班列分别发送货物6.4万、2.6万标准箱，同比增长11.1%、14.7%，中老铁路发送跨境货物11.1万吨，同比增长6.7%，有力保障国际供应链稳定畅通。

(责编：申佳平、陈键)

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