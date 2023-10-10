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国家发改委：将加快完善中欧班列政府间合作机制 统筹解决各环节“卡点”“堵点”

2023年10月10日15:31 | 来源：人民网
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人民网北京10月10日电 （记者申佳平）10月10日，在国务院新闻办举行的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书新闻发布会上，国家发展改革委副主任丛亮透露，下一步将加快完善中欧班列多边、双边政府间合作机制，统筹解决口岸、通关、运输线路等各环节的“卡点”“堵点”。

“十年来，我们的企业与共建国家有关方面建设运营了蒙内铁路、匈塞铁路等一批铁路项目，这些铁路的开通为当地民众带来了更加便捷的出行体验，为沿线经济社会发展注入了新的强劲动力。”丛亮指出，中欧班列是共建“一带一路”标志性品牌，自开行以来保持安全稳定畅通运行，为沿线国家经济社会发展作出了积极贡献，也得到了国际社会的广泛参与和赞誉。

一是开创了亚欧国际运输新格局。中欧班列完善了亚欧陆路运输网络，构建起了全天候、大运量、绿色低碳、畅通安全的亚欧物流新通道，形成了“海陆互联、多向延伸”的空间布局。截至9月底，中欧班列已经通达欧洲25个国家217个城市，累计开行超过7.8万列，运送货物超过740万标箱；运送货物占中欧贸易总额比重从2016年的1.5%提高到2022年的8%。

二是保障了国际产业链供应链稳定。中欧班列具有安全、稳定、富有韧性的优势，运输货物品类不断丰富，在开行初期以数码产品为主，目前已扩大到53个大类、5万多个品种产品。特别是新冠疫情期间，在国际物流运输受阻情况下，中欧班列运行实现了逆势增长，年均增长26.3%；累计运送防疫物资近1500万件，被誉为国际抗疫合作的“生命通道”。

三是推动了共建国家经济社会发展。中欧班列搭建了沿线经贸合作新平台，累计运送货物超过3000亿美元，中欧班列“跨境电商专列”“邮政专列”以及“班列+园区”“班列+口岸”等新业态不断涌现，在产业、贸易、投资、就业等方面为共建国家带来了大量发展机遇。

今年9月，首届中欧班列国际合作论坛成功举行，来自29个国家的代表出席论坛，形成48项合作成果，为深化中欧班列发展搭建了重要平台。丛亮指出，未来将坚持共商共建共享原则，与共建国家共同维护好、发展好中欧班列这一重要国际公共产品，为全球经济复苏注入新动力新活力。重点是构建“四大体系”。

一是高效运输体系。加强战略规划对接，加快完善中欧班列多边、双边政府间合作机制，统筹解决口岸、通关、运输线路等各环节的“卡点”“堵点”，不断夯实国际合作基础。

二是安全治理体系。以加强中欧班列沿线安全风险管理为重点，深化信息交流与执法合作，共同提高应急处置能力，积极打造国际运输安全典范。

三是多元通道体系。在建好用好现有运输线路的同时，共同开拓新的国际运输通道，加快形成中欧班列运输通道多元化的格局。继续发挥各类投融资渠道作用，为通道建设提供相关支持。

四是创新发展体系。共同推进中欧班列信息化、数字化和智能化建设，积极探索发展“人文班列”“旅游班列”等新模式，加快绿色环保技术应用，让中欧班列更好造福沿线各国人民。

(责编：申佳平、高雷)
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