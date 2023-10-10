人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第二届“全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛”线下总决赛将于济南举办

2023年10月10日16:09 | 来源：环球网
小字号

原标题：第二届“全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛”线下总决赛将于济南举办

　　记者从全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛组委会获悉，第二届“全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛”将于2023年10月25日至28日在中国济南人力资源服务产业园CBD园区举行。

　　本届大赛以“扬工匠精神、筑强国之基”为主题，通过“以赛促学、以赛促训”方式，全面提升班组长管理素养和精益经理的管理能力，弘扬和培养工匠精神，聚焦制造强国战略，着眼夯实企业管理根基，培养选拔更多高素质的管理技能人才，进一步改善人才供给质量结构。值得注意的是，随着能源产业蓬勃发展，本次大赛首次开设能源分赛，成为能源产业选拔输送人才的平台。

　　本届大赛得到了来自全国各行业各地区近五万名高技能人才的积极参与，400余名选手入围班组长总决赛，200余名选手入围精益经理总决赛，将经过全国大赛培训，通过情景模拟、理论考试、命题答辩、无领导小组讨论等多轮考验，决出一二三等奖及各优秀奖项，并举行颁奖典礼。总决赛期间将对评出的“优秀组织单位奖”“优秀组织个人奖”“优秀赛区奖”“突出贡献奖”“优秀班组长”及“优秀精益经理”等进行颁奖。届时各参赛选手将共筑情谊、切磋技艺、共同学习，更有机会与专家、学者及各行业领军人物零距离探讨。

　　本次大赛由中国工业经济联合会指导，中国工业报社和中国机械工业质量管理协会联合主办。据大赛组委会介绍，在开赛以来的四个月时间里，有来自全国各行业各地区的近五万名高技能人才通过内部选拔、赛前训练、预赛、复赛、改善提案评选、线下总决赛等多种形式层层选拔，展现高科技行业里班组长和精益经理的风采。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：中老铁路开行以来间接为老挝增加10万余个就业岗位
　　人民网北京10月10日电 （记者申佳平）10月10日，国务院新闻办举行《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书新闻发布会。国家发展改革委副主任丛亮介绍，中老铁路开行以来累计招聘老挝员工3500多人，在物流、交通、商贸、旅游等行业间接为老挝增加10万余个就业岗位。…
北交所、全国股转公司网站开设“三服务”办事服务专区
　　人民网北京10月10日电 （黄盛）为深入贯彻“开门服务、直达服务、精准服务”的“三服务”理念，进一步加强市场透明度建设，提升服务的标准化、规范化、便利化水平，近期，北京证券交易所（以下简称“北交所”）、全国股转公司在网站开设“三服务”办事服务专区，让各经营主体能够更加方便快捷地获取信息和服务，提升市场获得感和满意度。 专区按照上市与挂牌审核、公司管理、会员管理、交易监管、投资者服务、企业培训等业务领域分类，设置规则查询、业务系统进入、办事指南和咨询沟通渠道等功能模块。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部