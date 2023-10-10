原标题：第二届“全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛”线下总决赛将于济南举办

记者从全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛组委会获悉，第二届“全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛”将于2023年10月25日至28日在中国济南人力资源服务产业园CBD园区举行。

本届大赛以“扬工匠精神、筑强国之基”为主题，通过“以赛促学、以赛促训”方式，全面提升班组长管理素养和精益经理的管理能力，弘扬和培养工匠精神，聚焦制造强国战略，着眼夯实企业管理根基，培养选拔更多高素质的管理技能人才，进一步改善人才供给质量结构。值得注意的是，随着能源产业蓬勃发展，本次大赛首次开设能源分赛，成为能源产业选拔输送人才的平台。

本届大赛得到了来自全国各行业各地区近五万名高技能人才的积极参与，400余名选手入围班组长总决赛，200余名选手入围精益经理总决赛，将经过全国大赛培训，通过情景模拟、理论考试、命题答辩、无领导小组讨论等多轮考验，决出一二三等奖及各优秀奖项，并举行颁奖典礼。总决赛期间将对评出的“优秀组织单位奖”“优秀组织个人奖”“优秀赛区奖”“突出贡献奖”“优秀班组长”及“优秀精益经理”等进行颁奖。届时各参赛选手将共筑情谊、切磋技艺、共同学习，更有机会与专家、学者及各行业领军人物零距离探讨。

本次大赛由中国工业经济联合会指导，中国工业报社和中国机械工业质量管理协会联合主办。据大赛组委会介绍，在开赛以来的四个月时间里，有来自全国各行业各地区的近五万名高技能人才通过内部选拔、赛前训练、预赛、复赛、改善提案评选、线下总决赛等多种形式层层选拔，展现高科技行业里班组长和精益经理的风采。

(责编：董童、李源)

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