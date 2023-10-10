第九届中国国际版权博览会将于11月23日在成都举办
2023年10月10日16:38 | 来源：新华网
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新华网北京10月10日电（记者 王志艳）记者日前从国家版权局获悉，第九届中国国际版权博览会（以下简称“版博会”）将于11月23日至25日在四川省成都市中国西部国际博览城举办。本届版博会由国家版权局主办，四川省版权局和成都市人民政府承办。
这是时隔9年版博会再次落地“版权示范城市”成都。据主办方相关负责人介绍，本届版博会以“版权新时代 赋能新发展”为主题，呈现出参展范围广、展场空间大、覆盖产业多、配套活动丰富等亮点。举办期间，将首次搭建国际国内版权贸易合作平台，首次实现国家龙头展会和地方授权展会同期举办，还将充分运用人工智能等新技术，设置线上展览展示空间。
版博会是我国版权领域唯一的综合性、国际性、国家级版权专业博览会，自2008年创办以来，每两年举办一届，目前已先后在北京、广州、成都、苏州和杭州等地举办了八届。经过十多年的发展，版博会已成为集中展示展览版权成果、活跃版权交易贸易、促进版权价值转化、推动中外版权交流的重要平台。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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