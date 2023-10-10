人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第九届中国国际版权博览会将在成都举办

2023年10月10日17:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月10日电 （记者任妍）10月10日，国家版权局、四川省版权局和成都市人民政府在成都举办第九届中国国际版权博览会（以下简称“版博会”）新闻通气会。会议明确，第九届版博会将于11月23日至25日在四川省成都市中国西部国际博览城举办，由国家版权局主办，四川省版权局和成都市人民政府承办。

据介绍，版博会是我国版权领域唯一的综合性、国际性、国家级版权专业博览会，自2008年创办以来，每两年举办一届，目前已先后在北京、成都、广州、苏州和杭州等地举办了八届。经过十多年的发展，版博会已成为集中展示展览版权成果、活跃版权交易贸易、促进版权价值转化、推动中外版权交流的重要平台。

中宣部版权管理局局长、版博会组委会秘书长王志成介绍，本届版博会具有十分重要而突出的新时代特征，是贯彻落实创新驱动发展战略、推动版权产业高质量发展，在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明的重要举措。

成都市政府副市长、版博会组委会秘书长陈志勇表示，本届版博会以“版权新时代 赋能新发展”为主题，呈现出参展范围广、展场空间大、覆盖产业多、配套活动丰富等亮点，首次搭建国际国内版权贸易合作平台，首次实现国家龙头展会和地方授权展会同期举办，将充分运用人工智能等新技术，设置线上展览展示空间。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第九届中国国际版权博览会将在成都举办
　　人民网北京10月10日电 （记者任妍）10月10日，国家版权局、四川省版权局和成都市人民政府在成都举办第九届中国国际版权博览会（以下简称“版博会”）新闻通气会。会议明确，第九届版博会将于11月23日至25日在四川省成都市中国西部国际博览城举办，由国家版权局主办，四川省版权局和成都市人民政府承办。…
10月10日24时国内成品油价下调 加满一箱少花3.5元
　　制图：申佳平 人民网北京10月10日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月10日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低85元、80元。从全国平均来看，92号汽油每升下调0.07元；95号汽油每升下调0.07元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部