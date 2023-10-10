人民网北京10月10日电 （记者任妍）10月10日，国家版权局、四川省版权局和成都市人民政府在成都举办第九届中国国际版权博览会（以下简称“版博会”）新闻通气会。会议明确，第九届版博会将于11月23日至25日在四川省成都市中国西部国际博览城举办，由国家版权局主办，四川省版权局和成都市人民政府承办。

据介绍，版博会是我国版权领域唯一的综合性、国际性、国家级版权专业博览会，自2008年创办以来，每两年举办一届，目前已先后在北京、成都、广州、苏州和杭州等地举办了八届。经过十多年的发展，版博会已成为集中展示展览版权成果、活跃版权交易贸易、促进版权价值转化、推动中外版权交流的重要平台。

中宣部版权管理局局长、版博会组委会秘书长王志成介绍，本届版博会具有十分重要而突出的新时代特征，是贯彻落实创新驱动发展战略、推动版权产业高质量发展，在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明的重要举措。

成都市政府副市长、版博会组委会秘书长陈志勇表示，本届版博会以“版权新时代 赋能新发展”为主题，呈现出参展范围广、展场空间大、覆盖产业多、配套活动丰富等亮点，首次搭建国际国内版权贸易合作平台，首次实现国家龙头展会和地方授权展会同期举办，将充分运用人工智能等新技术，设置线上展览展示空间。

(责编：郝帅、高雷)

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