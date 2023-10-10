商务部部长：中美双方发展进步完全可以成为对方机遇而不是挑战
2023年10月10日22:23 | 来源：新华网
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新华社北京10月10日电（记者谢希瑶）记者10日从商务部获悉，商务部部长王文涛9日在京会见美国国会参议院多数党领袖舒默率领的美国国会参议院两党代表团。王文涛表示，中美双方的发展进步完全可以成为对方的机遇而不是挑战，合作是两国唯一正确的选择。
双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、务实的讨论。王文涛表示，中美经贸关系不仅事关两国，也具有全球性影响。两国经济互补性远大于竞争性，中美经贸关系的本质是互利共赢。中方不回避竞争，但竞争要基于国际经贸规则，应是公平、良性的竞争。希望美方精准界定安全边界，避免泛安全化、政治化、工具化。
王文涛指出，中方愿与美方共同努力，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，为两国工商界合作创造良好营商环境，促进双边贸易和投资。王文涛重点就美对华出口管制、投资限制、制裁中国企业、人员往来限制和中国在美投资企业享受公平待遇等问题表达关切。
舒默表示，美中经贸关系对两国至关重要，美国会两党重视与中国的经贸关系，不寻求与中国脱钩，愿与中方加强沟通交流。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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