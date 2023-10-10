新华社北京10月10日电（记者邹多为、王雨萧）根据中国中小企业协会10日发布的数据，2023年第三季度中小企业发展指数（SMEDI）为 89.2，比上季度上升0.2点，高于2022年同期水平，表明中小企业信心有所回升。

具体来看，在分行业指数里，三季度工业、交通运输邮政仓储业、信息传输计算机服务软件业和住宿餐饮业指数较上季度均有上升，社会服务业指数持平，而建筑业、房地产业和批发零售业指数均有所下降。从景气状况看，8个分行业指数均处于景气临界值100以下。其中，工业、交通运输邮政仓储业、信息传输计算机服务软件业和住宿餐饮业指数止跌回升。

分项指数里，三季度宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数和投入指数止跌回升，劳动力指数和效益指数止跌持平，成本指数和资金指数持续下降。从景气状况看，资金指数和劳动力指数处于景气临界值100以上，宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、投入指数和效益指数均处于景气临界值100以下。

中国中小企业协会相关负责人表示，总体来看，三季度多数指标边际改善，积极因素累积增多，社会预期有所好转，但经济增长的内生动力不强，持续回升的基础仍不稳固，特别是小微企业困难仍较突出。因此，要加大宏观政策调控力度，强化各类政策协调配合，加强逆周期调节和政策储备，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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