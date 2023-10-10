IMF下调明年全球经济增长预期至2.9%
2023年10月10日22:23 | 来源：新华网
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新华社摩洛哥马拉喀什10月10日电（记者霍晶）国际货币基金组织（IMF）10日发布最新一期《世界经济展望报告》，预计全球经济增速将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%，2024年预测值相比7月预测值下调了0.1个百分点。
报告认为，全球经济继续从新冠疫情、乌克兰危机等负面因素中缓慢复苏并展现出韧性，但全球经济增长仍然缓慢且不均衡，各国分化趋势日益扩大。
报告指出，相比新兴市场和发展中经济体，发达经济体的经济增速放缓更为明显。许多新兴市场经济体展现出的韧性强于预期。
具体来看，发达经济体2023年经济增长预测值为1.5%，2024年增幅将放缓至1.4%。其中美国2023年经济增长预测值为2.1%，2024年增速将放缓至1.5%；欧元区今明两年经济增长预测值分别为0.7%和1.2%。新兴市场和发展中经济体今明两年经济增长预测值均为4.0%。
报告同时警告称，由地缘政治紧张因素引发的全球经济碎片化正在加剧，不仅会给全球贸易带来更多限制，阻碍跨境资本和技术流动，还将给全球经济带来巨大损失，妨碍在气候变化和粮食安全等领域的全球多边合作。
就巴以新一轮冲突给全球经济带来的潜在影响，IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙在报告发布会上表示，IMF目前正在密切关注局势发展，希望事态早日平息。他认为目前进行评估为时过早。
古兰沙说，巴以新一轮冲突爆发后，国际油价显著上涨，而此前有危机或冲突发生时，类似情况也会出现。这反映出巴以冲突可能对地区石油生产及运输造成不利影响。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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