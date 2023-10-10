9月份我国电商物流指数为112.3点
新华社北京10月10日电（记者叶昊鸣）记者10日从中国物流与采购联合会获悉，9月份我国电商物流指数为112.3点，比上月提高1.2个点。
电商物流总业务量增速由降转升。9月份，电商物流总业务量指数为123.9点，比上月提高2.5个点。东部、中部和东北部地区总业务量指数有所提高。
农村电商物流业务量增速止跌回升。9月份，农村电商物流业务量指数为129.4点，比上月提高2.2个点。东部、中部和东北部地区农村电商物流业务量指数有所提高。
实载率指数（反映电商物流运输过程中货运车辆体积实载情况）创历年新高。9月份，实载率指数环比上涨0.8个点，达到116.9点，为此项指数发布以来的最高水平。电商物流企业供给效率稳步提升。
满意率指数、人员指数（反映电商物流从业人员规模）继续回升。9月份，满意率指数为101.5点，较上月提高0.2个点，连续4个月上升。人员指数为112.8点，较上月提高1.4个点，连续6个月上升。
履约率指数、库存周转率指数涨幅扩大。9月份，履约率指数和库存周转率指数分别较上月提高0.7个点、1.3个点，涨幅较上月扩大0.5个点和1个点。电商物流企业供给能力快速提高。
三季度，电商物流在波动中回升，9月份电商物流回升更为明显，供需两侧相关指标涨幅进一步扩大。从需求端看，在开学季和“双节”临近等多重因素作用下，电商物流总业务量指数和农村业务量指数实现大幅上涨，结束连续两个月下降走势，9月份总业务量指数和农村业务量指数分别达到123.9点和129.4点，创年内新高，农村业务量指数已恢复至疫情前水平；从供给端看，库存周转指数、履约率指数、满意率指数、实载率指数连续上升，实载率指数创出历史最高值。
总体来看，电商物流需求明显改善，电商物流企业供给能力和效率稳步提高，多项指标位于历史高位。后期，随着国庆中秋假期圆满收官，旅游、户外、礼品等电商物流需求继续上涨，将带动电商物流平稳运行。
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