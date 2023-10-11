熊丽

原标题：成品油价下半年首次下调

10月10日24时，新一轮成品油调价窗口开启。国家发展改革委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月10日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别降低85元和80元。

自6月28日第13轮调价以来，国内油价已经历6次上涨、1次搁浅。此次调价是下半年首次下调，全年成品油调价整体呈现出“十涨七跌三搁浅”的格局。涨跌互抵后，年内汽油价格累计上涨970元/吨，柴油价格累计上涨935元/吨。

本次调价折合成升价，92#汽油每升下调0.07元，0#柴油每升下调0.07元。以油箱容量50L的普通私家车计算，调价后加满一箱油将少花3.5元左右。据隆众资讯成品油分析师徐雯雯测算，按市区百公里油耗7L至8L的车型，平均每行驶100公里费用减少0.5元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶100公里燃油费用减少2.8元左右。

国家发展改革委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（9月20日至10月9日），国际油价大幅震荡。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期略降0.72%。

调价周期内，需求下降和地缘政治冲突导致国际油价大幅震荡。受相关因素影响，油价出现明显回落，10月4日油价一度大跌5%。此后，巴以冲突爆发，市场对中东地区石油供应产生担忧，国际油价应声上涨超过4%。平均来看，本轮调价周期伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期略降0.94%、0.51%。

“本轮计价周期内，国际原油价格整体呈现涨后回跌的趋势，且下跌幅度较为明显。尽管计价周期末期，巴以冲突升级引发对市场供应的担忧，提振油价再次上涨，但本轮计价周期内，原油价格整体走势依然下行。”金联创成品油高级分析师王延婷表示。

国家发展改革委价格监测中心预计，短期来看，巴以冲突局势发展将是影响油价运行的主要因素。当前冲突暂未对中东地区石油生产及运输造成实质性影响，但局势发展不确定性仍然较大，不排除地缘政治风险骤然上升、局势恶化的可能，仍需密切关注对油价的影响。

下一次调价窗口将在10月24日24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦认为，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调趋势。目前来看，国际原油价格呈现高位震荡态势，多空博弈迹象有所增强，预计下一轮成品油调价搁浅的概率较大。

(责编：申佳平、陈键)

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