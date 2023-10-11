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今年1至8月我国新改建农村公路9.7万公里

2023年10月11日09:09 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：今年1至8月我国新改建农村公路9.7万公里

　　交通运输部数据显示，今年1至8月，我国新改建农村公路9.7万公里，完成全年目标的75%。农村公路建设取得扎实成效，基本建成了便捷高效、普惠公平的农村公路网络。

　　这几天，重庆市巫山县下庄的大环线建设，正加紧推进，预计下个月底全线开通。

　　重庆市巫山县竹贤乡下庄村 村民：以前我们出山，就是靠一条羊肠小道，去县城回转要四天时间。现在公路通了，我们出去办事更方便。

　　下庄天路是下庄人用7年时间在悬崖峭壁上凿出的一条公路，随着大环线开通，这条公路与高速公路连接，联通了城市与农村景区，成为下庄村名副其实的致富通途。

　　纵横延伸的农村公路，连接着城市与乡村，承载着亿万农民的乡村振兴梦。在山西，交通与旅游融合，以路串景，连接城乡。在河南，“百县通村入组”工程实施，全省17.9万个20户以上的自然村，通上了硬化路。在江苏，具备通达条件的行政村，双车道四级公路覆盖率达100%。90%以上的农村公路为优良路，基本实现乡乡都有美丽农村路。

　　交通运输部公路局农村处处长 杨勇：我们作出了“小康路上不让任何一地因交通而掉队”的庄严承诺。党的十八大以来，全国新改建农村公路里程约270万公里，解决了约1100个乡镇、10余万个建制村通硬化路难题，全国农村公路全部纳入管养范围。

　　路畅产业兴 公路修出乡村振兴好“途”景

　　今年1至8月，全国农村公路完成固定资产投资3084亿元，拉动投资规模超2万亿。农村公路建设，带动了农村产业振兴，也促进了国家繁荣。

　　眼下，在浙江绍兴上虞区的岭南乡，随着井枫线至东澄村农村公路的全面提升改造，一大批外出打工的青年纷纷返乡创业。眼前这一排排漂亮的民宿，每年给创业人梁哲锋带来上千万的营业收入。

　　浙江省绍兴市上虞区岭南乡创业青年 梁哲锋：是村里的公路，把我们带富了。接下来把民宿开成品牌连锁店，带动更多的乡村共同致富。

　　在当下，“城货下乡、山货进城、电商进村、快递入户”，城乡双向运输进一步打通，带动了百业兴旺。

　　国务院发展研究中心农村部研究员 伍振军：下一步，我国将形成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系，不断升级的“四好”农村路，将持续在乡村振兴中发挥重要作用。

(责编：申佳平、陈键)
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