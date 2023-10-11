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中消协点名预制菜销售不透明、智能电视“套娃”收费等问题

2023年10月11日09:10 | 来源：中国新闻网
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原标题：中消协点名预制菜销售不透明、智能电视“套娃”收费等问题

　　在中国消费者协会(简称中消协)10日披露的第三季度消费维权舆情热点中，预制菜销售不够透明、智能电视“套娃”收费、共享按摩椅不合理设置等问题上榜。

　　有关预制菜“进婚宴”“进校园”的话题引发舆论争议。如有消费者向媒体反映，其在知名酒店高价订购婚宴套餐，消费后发现16道菜中近七成是预制菜，质疑商家未提前告知相关信息。有家长称一些学校提供的预制菜午餐质量差、口感不佳，担忧影响学生健康。相关事件反映出一些餐饮商户或学校食堂未能充分保障消费者的知情权及选择权，而消费者对预制菜商品在食品安全、绿色健康方面存在不信任感。

　　8月，“按摩椅能不能离开电影院”“共享按摩椅该不该被取消”等话题引发热议。同时，不少车站、商场、医院等地的休息区域也设置了越来越多的共享按摩椅，替代了原来的普通座椅。但不少消费者反馈称，相关举措并未提升人们的消费体验，甚至还存在挤占休息空间、存在卫生死角和安全隐患等问题。消费者认为，场地方设置共享按摩椅后“一走了之”的做法极不负责，且有迫使消费者“花钱买座位”之嫌。舆论认为，共享按摩椅亟待相关企业加强管理与相关部门强化监管。在共享消费领域，需要市民、企业与部门“共治”才能确保便民利民之举不“跑偏”。

　　8月初，有消费者向媒体反映使用智能电视时，遇到了“套娃”消费陷阱。此外，三季度还有不少消费者反馈智能音响的会员服务中也出现了此类情况，智能设备的“套娃”收费问题有愈演愈烈之势。舆论呼吁，有关部门在加强监管、严惩利用“套娃”陷阱侵犯消费者权益商家的同时，还要优化政策设计，引导相关平台企业守法经营、改良经营模式，平衡经济利益与社会责任的关系。

(责编：申佳平、陈键)
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