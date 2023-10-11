沙晗汀

原标题：IMF下调明年全球经济增长预期至2.9%

国际货币基金组织(IMF)当地时间10日发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2023年全球经济将增长3.0%，2024年将增长2.9%，2024年增速较今年7月预测值下调了0.1个百分点。

报告显示，当前全球经济继续从新冠疫情和乌克兰危机中复苏，但复苏进程仍然缓慢且不均衡。尽管全球经济在今年早些时候展现出了韧性，但经济活动仍不及疫情前水平，各国分化趋势日益扩大。

报告预计，全球经济增速将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%和2024年的2.9%，增速均低于3.8%的历史(2000年至2019年)平均水平。

具体来看，发达经济体今年预计将增长1.5%，明年预计将增长1.4%，与今年7月预测值持平。美国和欧元区经济预计今年将分别增长2.1%和0.7%，明年将分别增长1.5%和1.2%。新兴市场和发展中经济体今年预计将增长4.0%，明年将增长4.0%，明年增速较7月预测值下调0.1个百分点。中国经济预计今年将增长5.0%，明年预计增长4.2%。

IMF预计，随着货币政策收紧，加之国际大宗商品价格下跌，预计全球通胀率将从2022年的8.7%稳步降至2023年的6.9%和2024年的5.8%。总体来看，大多数国家的通胀形势预计到2025年才能回到目标水平。

IMF建议，多国已接近其紧缩周期的峰值，不需要进一步收紧；要提高长期经济增速，需通过结构性改革实现，特别是侧重于治理、企业监管和对外部门的改革；多边合作有助于确保所有国家取得更好的增长成果；各国应致力于限制地缘经济割裂、努力恢复对基于规则的多边框架的信任，以提高透明度和政策确定性，帮助促进全球共同繁荣。

(责编：申佳平、陈键)

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