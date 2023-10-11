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我科研人员发现枸杞壮骨的药效物质调控机制

张晔
2023年10月11日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：我科研人员发现枸杞壮骨的药效物质调控机制

10月9日，记者从南通大学获悉，该校中国工程院院士顾晓松教授与南京中医药大学杨烨教授、段金廒教授、顾春艳教授以及南京师范大学许凯教授团队合作，发现枸杞中的全新核酸类药效物质miR162a可发挥“跨界调控”作用，促进成骨分化。据此，科研团队开发了改善骨质疏松的工程化植物。近日，该研究成果在中国工程院院刊《工程》杂志上发表。

骨质疏松症日益成为威胁人类健康的大敌，据估计，我国有骨质疏松症患者8400万人。团队研究发现，来源于枸杞的全新核酸类药效物质miR162a，能够直接被哺乳动物消化道吸收并通过血液循环进入各个器官，通过“跨界调控”的形式，直接靶向哺乳动物骨髓间充质干细胞，促进骨髓间充质干细胞分化为成骨细胞，促进骨细胞生长，治疗骨质疏松。

鉴于枸杞中miR162a的丰度相对较低，团队开发了转基因本氏烟叶来过表达miR162a。实验表明，骨质疏松模型小鼠食用该转基因烟叶能有效治疗骨质疏松症。基于该项研究，利用转基因植物生产miR162a来治疗骨质疏松症可能具有广阔的应用前景和市场价值。

(责编：申佳平、陈键)
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