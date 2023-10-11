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智能汽车专精特新产业学院落地重庆仙桃数据谷

雍黎
2023年10月11日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：智能汽车专精特新产业学院落地重庆仙桃数据谷

　　10月8日记者获悉，工信部智能汽车专精特新产业学院揭牌仪式暨重庆邮电大学现代产业学院2023级新生开学典礼日前在重庆市渝北区仙桃数据谷举行。作为首批专精特新产业学院，该学院的建设将助推国家和地方智能汽车产业发展。

　　今年上半年，工信部中小企业发展促进中心公布了首批专精特新产业学院启动建设名单，重庆邮电大学自动化学院申报的智能汽车专精特新产业学院获批建设。

　　该学院以重庆邮电大学工业互联网研究院为依托，紧密结合地方产业发展需求，积极推进核心科技成果转化，培养服务制造业转型升级及智能化改造的新型创新型人才。学院将深度对接专精特新企业和产业园区，建设以“一个研究院、三个中心、一个平台”为核心的“1+3+1”专精特新产教融合创新发展载体，探索“学校—园区—企业”共建智能汽车专精特新产业学院的人才培养机制。

　　重庆邮电大学校长高新波介绍，学院将行业人才需求与知识体系建设有机结合，将行业最新的技术技能转化为教学资源，将企业实际生产过程中的要素转化为教学素材，整合行业企业与学校资源，推进智能汽车专业群建设，实现教育链、人才链、产业链和创新链的融合融通。

　　目前，学院已入驻科研团队9个、师生1000余人，入驻国家级和省部级科研平台4个；新增国家省部级项目6项、横向项目7项，实现20余项技术落地应用，以技术入股等形式孵化5家公司。

　　活动当天还举行了重庆邮电大学—重庆仙桃数据谷投资管理有限公司电子信息/交通运输研究生联合培养基地揭牌仪式以及集中签约仪式。重庆邮电大学与重庆仙桃数据谷投资管理有限公司等12家公司签约，形成校园企合作共建产业学院新格局，助力重庆打造世界级智能网联新能源汽车产业集群。

(责编：申佳平、陈键)
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