原标题：兴业银行成功举办园区绿色金融武汉峰会

10月10日，兴业银行“绿色金融万里行——园区绿色金融武汉峰会”成功举行，来自政府部门、园区管委会、园区运营商、产业核心龙头企业、园区咨询公司等众多代表和专家与会，围绕产业园区招商引资、绿色升级、平台转型、数字赋能等领域深入交流讨论，为推动我国建设现代化产业体系建言献策。湖北省政府副秘书长何丽君，兴业银行拟任副行长曾晓阳出席会议并致辞。

峰会当日，兴业银行还发布了包括园区综合金融服务方案、基于企业碳账户的绿色园区服务方案、兴业-联东中小企业活跃度指数、兴业银行园区生态服务平台等多项园区金融专属产品。

何丽君在致辞中表示，当前，湖北正在加快建设全国构建新发展格局先行区，经济稳中向好、工业基础雄厚、绿色发展盎然、园区金融强劲、金融市场活跃，提供了良好的发展机遇。兴业银行长期以来关心支持湖北社会经济发展，希望持续深化与湖北战略合作，加大金融资源投入力度，更好助推全省高质量发展。

曾晓阳表示，产业园区是实体经济的重要载体，是我国经济加速发展的重要引擎。兴业银行把园区金融作为服务实体产业的关键抓手、重点布局的五大新赛道之一，聚焦各类园区主体和产业集群，助力打造区域经济的新增长点，促进产业发展和绿色发展有机融合，实现更大的经济效益、社会效益和生态效益。

兴业银行园区生态服务平台由兴业银行自主研发，为园区各类主体提供涵盖房源招商、物业服务、财务管理、支付结算、智能算薪、代发工资等全流程、线上化解决方案，目前已在全国60余个城市162个园区推广上线使用。兴业-联东中小企业活跃度指数由兴业银行集团与北京联东投资（集团）有限公司联合编制发布，依托于银行端的中小微企业融资数据与园区端的中小微企业用电和物流数据，通过多维度细项指标分析，前瞻掌握中小微企业活动情况与发展趋势，旨在推动中小微企业与产业园区的创新发展，提升金融服务实体经济的精准性和有效性。

峰会上，兴业银行首席经济学家鲁政委围绕园区在构建现代化产业体系及产业链安全中的重要作用发表主旨演讲。中电光谷联合控股有限公司总裁黄立平、北京联东投资（集团）有限公司产业研究院副院长杨志立、杭州和达高科技发展集团有限公司总经理赵穗等国内园区运营商代表围绕产业园区绿色发展、数字升级、生态构建等议题，分享产业园区运营的有益经验。兴业银行零碳产业联盟成员晶科慧能技术服务有限公司，介绍了产业园区零碳整体解决方案，为产业园区绿色低碳发展提供借鉴。

聚焦园区代表性行业，本次峰会分别设置了生物医药和先进制造两个专题圆桌论坛，邀请产业核心龙头企业代表，围绕园区政策、金融支持、行业趋势等开展讨论，共同为实体经济高质量发展建言献策。

本次峰会秉持绿色低碳的办会理念，通过与碳减排企业合作，实现会议“零碳排放”目标。峰会上，中国碳排放权注册登记结算有限责任公司为兴业银行颁发活动“碳中和”证书。此前，兴业银行“绿色金融万里行-新能源产业绿色金融杭州峰会”在杭州举办，并在会议期间宣布成立兴业银行零碳产业联盟。

近年来，兴业银行将园区作为服务实体经济高质量发展的主战场，积极布局园区金融新赛道，为推动高质量发展培育新动能打造新引擎。截至2023年9月末，兴业银行服务园区及驻园客户近40万户，园区金融资产规模已经超过2万亿，其中支持园区绿色低碳发展的融资余额超过5000亿元，有效促进产业发展和绿色发展有机融合。

(责编：曹淼、李源)

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