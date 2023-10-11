新华社长沙10月11日电（记者周勉）10月11日，记者从在湖南长沙举行的籼型杂交水稻研究成功50周年国际学术研讨会上了解到，50年来，我国杂交水稻在国内累计推广面积达90亿亩，累计增产稻谷超8000亿公斤。

“50年里，我国杂交水稻实现了产量‘五连跳’。”中国工程院院士、湖南省农业科学院党委书记柏连阳介绍，2000年、2004年、2011年和2014年我国分别实现了超级杂交稻第一期、第二期、第三期和第四期育种攻关目标，亩产分别达到了700公斤、800公斤、900公斤和1000公斤。2017年超级杂交稻高产攻关亩产超过1100公斤。全国水稻单季平均亩产已从20世纪50年代至60年代的170公斤，增加到当前的470公斤。

柏连阳介绍，目前，全国年种植杂交水稻面积超过1700万公顷，年增产稻谷约250万吨，每年可多养活8000万人。一季稻大面积种植亩产从2000年的700公斤，增加至2023年的1186公斤。

50年来，杂交水稻也为世界粮食安全做出了中国贡献。截至目前，全球已有数十个国家开展了杂交水稻的研究和示范种植，国外杂交水稻年种植面积近800万公顷。从20世纪80年代开始，我国已为国外培训了14000多名杂交水稻专业技术和管理人才。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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