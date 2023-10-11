原标题：苏宁易购美的启动“换新品牌日”，产品服务双升级

随着一年一度的双十一进入倒计时，零售行业已快速进入备战阶段。10月8日，苏宁易购与美的联合召开“换新品牌日”全国动员会，双方将面向消费者投入亿元补贴，包括套购满返送赠、以旧换新、免费局改、线上直播、线下巡展、新品首发等在内的多种产品、服务等将在品牌节期间迎来全面升级。

据悉，此次“品牌节”将从10月13日持续至11月19日，期间，双方将在线上线下联合发放亿级补贴券，覆盖美的全品类产品。针对快速增长的套购用户，双方推出的套购满返和套购送赠的力度也将进一步提升，跨品类套购满返至高可达3000元。在服务方面，双方将发起以旧换新升级行动，推出上门送、拆、装一体化服务，以旧换新至高可抵1000元。

此外，为进一步满足消费者直播购物及线下体验等需求，苏宁易购与美的将在线上直播及线下巡展、新品首发等方面投入大量资源，充分打造多元化消费和体验场景。消费者能够通过扫码领券、粉丝互动、社区团购等众多玩法中升级消费体验。

值得一提的是，“品牌节”期间，覆盖空调、冰箱、洗衣机、厨热、智能小家电等品类的多款消费者期待的美的新品也将在苏宁易购首发上市，爆款专供产品“宁梦“系列迎来新一轮升级，本色及东芝纯平全嵌洗烘套装重磅上市，美的431及微晶系列冰箱目前已进入市场并受到热捧。近期上市的小天鹅双洗站突破性地将衣物洗护、地面扫拖等功能进行融合创新，开创出全新的家电品类，为用户与行业带来了耳目一新的品质生活体验。此外，随着气温下降，家用空调及中央集成产品进入新一轮旺销季，苏宁易购与美的将加大新一代SN200及COLMO风管机等产品的供应。

动员会上，苏宁易购集团总裁任峻与美的集团副总裁、美的中国区总裁柏林均表示，作为最重要的战略合作伙伴，双方将把用户服务作为首要目标，通过高质量的产品和高标准的服务体验满足用户需求。此外，苏宁易购与美的进一步明确了聚焦美的旗下COLMO、东芝、小天鹅等全品类产品，为用户提供更多定制化产品及套购等家电整体解决方案。

数据显示，今年前三季度，美的全品类产品在苏宁易购渠道保持了高速增长，下沉市场增幅更是远超行业平均水平。其中，以COLMO、东芝为代表的美的高端品牌和产品深受消费者青睐。随着家电零售市场进一步升温，下一步双方将持续通过组织协同、供应链数字化、联合营销等方式强化资源投入，更好地为国内消费者提供优质的产品和服务。

在业内人士看来，当前国内家电市场正处于整体结构性消费升级阶段，这也对如何更好地满足消费需求提出了更高的要求，苏宁易购与美的的强强联合能够进一步提升行业供给水平，让更多消费者受益。

(责编：曹淼、李源)

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