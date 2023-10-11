新华社香港10月11日电（记者梁文佳）广深港高铁香港段11日开通湛江西新线，增设江门、开平南、阳江、茂名及湛江西5个新站点，连接江门、开平一带的著名侨乡及多个青年创新创业基地，网络覆盖拓展至粤西地区。

11日上午，约120名香港市民参加首发团，率先搭乘首班湛江西线列车到江门旅游。香港西九龙站内，工作人员协助乘客出行，整体运作畅顺有序，还有“高铁队长”吉祥物现身派发小礼物，气氛热烈。

据了解，新增的湛江西线每日提供北行及南行各一班列车，往来香港西九龙站与广州东站、福田站的列车服务也于同日起加强。

香港铁路有限公司表示，此次服务优化有助高铁网络覆盖进一步提升，一程直达全国73个站点，包括深圳、广州、肇庆、佛山、东莞、惠州、江门等粤港澳大湾区七大城市，列车服务将由每日182班增加至188班，进一步推动大湾区“一小时生活圈”。

港铁表示，将继续与内地相关铁路单位紧密联系，为乘客提供更多便利，令高铁服务更臻完善。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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