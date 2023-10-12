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中国民航局：我国国际定期客运航班已恢复到2019年的一半以上

2023年10月12日15:26 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者王连香）记者从中国民航局获悉，今年以来，我国国际定期客运航班有序恢复，目前已恢复到2019年的一半以上。

民航局最新数据显示，2023年第三季度，中方航空公司载运的国际航线旅客量达1024.1万人次，是去年同期的19倍，恢复至2019年同期的52%。

10月2日至10月8日，在假期需求带动下，中外航空公司执行的国际定期客运航班进一步恢复至4240班，约为2019年的55.6%；其中中方公司航班量占比64.4%，恢复至疫情前约57.5%；外航占比35.6%，恢复至2019年的约42.5%。

为推动国际航班有序恢复，民航局成立工作专班，加大内外协同，进一步便利中外人员往来，并采取多项措施支持航空公司运营，实施暂停一二类机场中外航空公司国际航班起降费收费标准上浮10%的政策，降低航空公司新开航班成本。

下一步，民航局将聚焦重点，推动国际航班进一步恢复，为旅客出行提供更多性价比高的选择。

(责编：王连香、高雷)
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