原标题：长虹控股集团与电子科技大学签署战略合作协议

10月11日，四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）与电子科技大学正式签署战略合作协议及智能机器人等五个联合实验室协议。双方将共建联合创新中心，做优做强联合实验室，推进科技成果转化，共同推动全面深化合作，助力长虹构建产业技术竞争优势。

同时，绵阳市人民政府与电子科技大学签署校地合作协议，将共同推进科技创新平台建设，推动“云上大学城”建设，服务绵阳产业发展。

校企战略合作不断升级

资料显示，电子科技大学是以电子信息科学技术为核心并纳入国家首批“985、211工程及双一流学科”建设的重点大学。长虹控股集团始创于1958年，历经保军转民、相关多元化、国际化三次转型，已发展成为集智能家电、核心部件、IT服务、新能源、半导体等产业为主的国有跨国企业集团。

作为四川省代表性的企业与高校，长虹控股集团与电子科技大学的校企合作渊源已久。据了解，2011年，长虹控股集团与电子科技大学达成战略合作，期间双方先后共建了数字应用支撑软件、新能源材料与器件、智能机器人、精密测量雷达系统等联合实验室，开展了20余项项目合作，为长虹产业发展提供了一定支撑，共建的精密测量雷达系统实验室成功申请成为四川省科技厅重点实验室。

今年4月以来，长虹控股集团先后与电子科技大学信通、机电、计算机、电子工程、集成电路等学院及实验室进行了充分沟通和交流，并达成了进一步深化校企战略合作的意向。

长虹控股集团与电子科技大学在经过十二年的校企战略合作后，双方的战略合作再次升级。

“长虹是国内重要的电子信息企业，与电子科技大学在学科和研究方向具有很高的契合度。”电子科技大学党委书记王亚非表示,长期以来，双方在科研和人才培养方面保持了良好的合作关系，已经取得了一系列卓有成效的合作成果。未来，双方将进一步加强产学研系统性与前瞻性合作。

首批主攻五大方向 “产学研用”创新生态提速

此次双方签署的战略合作协议，在组织机制与合作内容上都进行了升级。在组织机制上，提升合作层级，共建电子科技大学—长虹控股集团联合创新中心，成立工作领导小组，组建常设专人组成的联合创新中心运营机构和专业领域联合实验室。在合作内容上，围绕长虹产业布局，大力开展以培育新产品、提升产业技术竞争优势的应用基础技术研究；打造国家高能级技术创新平台，承接科技任务；共建高端人才智库把关创新方向、产融结合推动重大科技成果转化和产业化等方面合作。

据了解，联合创新中心首期挂牌启动五个联合实验室，即精密测量雷达系统技术四川省重点实验室、智能机器人联合实验室、新能源材料与器件联合实验室、先进物联网传感与集成电路联合实验室、认知和情感交互联合实验室。在仪式上，长虹控股集团向罗光春等7位联合创新中心智库专家颁发聘书。

据长虹控股集团党委书记、董事长柳江介绍，为构建公司产业长期技术竞争优势，长虹将进一步强化产学研合作在企业创新体系中的定位。同时，通过校企合作寻求产业投资机会，丰富长虹产业生态，助力成渝地区双城经济圈建设。

近年来，长虹控股集团与清华大学、电子科技大学、科大讯飞等科研机构、知名高校、企业达成战略合作，进一步打造“产学研用”一体化创新生态。

(责编：曹淼、李源)

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