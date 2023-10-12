原标题：本人与“数智人”同台互动 再创数实融合全新高度

10月12日，2023年中国移动全球合作伙伴大会主论坛在广州举行，中国移动董事长杨杰与其“数智人”同台互动，通过内容+科技+融合创新，带来数实融合沉浸式视觉新体验，这也是全球首次本人与“数智人”同台的实时互动对话。

本次活动中，中国移动利用自研的亚毫米级超写实人脸重建、人脸拟合等技术，实现“数智人”的高逼真、高还原的三维重建和智能制作。据介绍，杨杰的“数智人”达到了L5超写实级别，其中全身面片数达到5千万，保证了3D模型的超高精度；有20万根发丝，实现逼真的头发细节；全身679根骨骼，实现流畅自然的肢体动作；通过面部767个表情，实现细腻、自然和丰富的表情效果；基于超高精度的3D模型，实现超写实的皮肤质感；效果达到业界领先水平。

借助中国移动的强大算力和九天大模型提供的智慧大脑，杨杰和他的“数智人”在大会中实现了实时对话。据介绍，中国移动自研的语音合成技术和实时3D语音驱动技术，可将文本合成为音频并实时驱动3D数智人做出相应的表情和肢体动作，结合超写实数智人智能绑定和布料物理仿真等多项技术，创新实现基于超写实数智人和中国移动九天大模型的多模态实时交互。此次亮相中，杨杰的“数智人”还通过粤语与现场观众问好互动。据介绍，中国移动自研的声音复刻和变声技术，不仅能高度还原董事长本人音色和讲话韵律，还能在普通话的基础上，实现多种方言和外语的实时转换。

大会期间，由咪咕公司提供全程技术支持的中国移动数智人家族也首次亮相，包括中国移动5G之队成员张雨霏、刘洋，中国移动动感星推官周同学、动感地带数智代言人橙络络等，将为广大参会嘉宾带来真人及数智人同框、数智人裸眼3D、AI交互智问智答、数智人穿越元宇宙鼓浪屿等多种高科技互动。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经