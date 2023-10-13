原标题：滴滴自动驾驶获广汽集团投资

10月12日，滴滴自动驾驶宣布获广汽集团投资。广汽集团全资子公司广汽资本与广州开发区投资集团将按同等比例共同出资设立专项基金，投资滴滴自动驾驶不超过1.49亿美元。

滴滴自动驾驶将持续加大技术研发投入，加快推进产品应用以及产业链的开放合作，建设开放、可持续的产业生态平台，加速推进自动驾驶的规模化和商业化应用。

滴滴出行CTO兼滴滴自动驾驶CEO张博表示，广汽集团是汽车行业的领军企业，也是全球新能源领域的领跑者，在全栈产业链上有着深厚的积累，很高兴同广汽集团加强战略合作关系。广汽集团的大力支持，将有助于滴滴自动驾驶加快构建开放、可持续的共享出行网络，为用户提供安全、便捷、高性价比的自动驾驶出行服务。

广汽集团副总经理、广汽资本董事长郁俊表示，在国家汽车产业“新四化”发展战略下，广汽集团超前布局，坚持自主研发和合资合作双轮驱动，在智能制造、自动驾驶方面始终走在行业最前端。滴滴在自动驾驶领域，尤其是自动驾驶技术和场景数据体系的领先实力在业内有目共睹，广汽对滴滴自动驾驶未来发展充满信心，期待和滴滴自动驾驶一起，共同推进交通和汽车产业变革。

(责编：曹淼、李源)

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