郑梦雨

原标题：高质量共建“一带一路”推动全球共同发展国际智库学者参访研讨会在浙江举办

12日，来自20多个共建“一带一路”国家的60余名智库专家学者相聚浙江大学求是大讲堂，围绕“一带一路”十年实践，共话数字创新、绿色发展、减贫合作、文明互鉴等议题，为高质量建设“一带一路”贡献智库力量。

今年是“一带一路”倡议提出十周年。浙江省委常委、宣传部部长赵承表示，当前，共建“一带一路”迈入了精谨细腻的“工笔画”阶段，浙江围绕“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”的“五通”目标，聚焦“一带一路”数字创新、贸易物流、产能合作、人文交流四大枢纽功能提升，形成了一批具有浙江辨识度和中国气派的“一带一路”标志性成果。在共建各国人民的努力下，浙江持续沿现有轮廓，深入刻画、长期坚持，定能绘就推动共建“一带一路”高质量发展的美丽画卷。

新华社副社长袁炳忠在发言中表示，十年来，“一带一路”从理念转化为行动，从愿景转化为现实，已有150多个国家和30多个国际组织签署“一带一路”合作文件，形成3000多个“一带一路”合作项目，拉动近万亿美元的投资规模，在交通基建、绿色能源、减贫农技、职业教育等领域获得丰硕成果，有效提高了共建国家人民的生活水平。

“新形势下，我们要充分发挥各自特色优势，加强信息沟通和成果共享，合作推出更具前瞻性、可行性、操作性的研究成果，为共建‘一带一路’提供更好的智力支持，作出更大的思想贡献。”袁炳忠说。

浙江大学党委书记任少波提出：“面向未来，浙江大学将聚焦国家重大战略需求，以更高质量服务‘一带一路’建设，为弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体贡献浙大方案。”

柬埔寨国务大臣、经济社会和文化理事会主席陈乐提强调了“一带一路”共建在教育方面对柬埔寨的影响，“除了在基建方面等物理意义上的链接，人与人的沟通、知识上的合作创新和智慧的分享也至关重要。通过建立文化桥梁，加强地区了解，创造了国与国之间更多科研、人力方面的合作”。

在论坛主旨演讲环节，西班牙埃萨达商学院“与中国对话”项目主任苏傲古，土耳其马尔马拉基金会主席穆罕默德·阿克坎·苏威尔，汤加财政大臣秘书、财政部首席经济师安娜·伊卡，南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任孟大为等与会专家学者分别结合自身情况分享了共建“一带一路”倡议的经验、成果和期待。

(责编：申佳平、陈键)

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