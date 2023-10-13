刘开雄

原标题：新闻分析：平台企业营收为何快速增长？

从购物消费旅游出行，到文化娱乐社交互动，2023年的中秋节、国庆节假期期间，互联网平台经济展现出较强的活力，各大头部平台企业在假期的经营数据成为市场关注热点。

在京东，与去年国庆假期前三天相比，今年假期前三天，水果礼盒消费增长775%、海鲜卡券销售增长75%、演唱会门票综合销售金额增长5883%、餐饮综合消费增长2467%；在抖音平台，抖音网友发布吃喝玩乐内容同比增长73%、酒旅订单量同比增长9倍、出境游订单同比增长7倍、超600万个生活服务团购达人发布2600多万条视频……

10月1日，游客在贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市下司古镇观赏烟花。新华社发（吴贤燕 摄）

随着中国经济复苏步伐加快，各大互联网平台企业表现出较强的增长势头。

百度今年一季度营收同比增长9.62%，二季度实现同比增长14.87%；京东集团在2022年营收突破万亿元之后，2023年上半年同比实现增长4.66%；腾讯控股2023年中报同比增长11.02%，毛利率超过20%；阿里巴巴集团2024财年一季报同比增长14%；美团2023年上半年实现营收同比增长超过30%……

国家在今年上半年出台了一系列经济政策，为平台企业业绩增长提供了有力的基础。

值得注意的是，国家多次强调平台企业在经济发展中的重要作用，为互联网平台企业营造了积极可预期的经营环境。今年7月中旬召开的平台企业座谈会传递出明确的信号：在全面建设社会主义现代化国家新征程上，平台经济大有可为。

与此同时，在中国经济高质量发展的推动下，平台企业不断抓住并用好增量机遇。例如，短视频平台通过直播带货的形式，成功拓展了各自的电商业务，头部社交平台产品中孵化出如视频号、小游戏等新的业务增长点。

10月8日，石家庄新华区筑盈创业孵化基地一家服饰企业的员工通过直播销售服装。新华社记者朱旭东 摄

“互联网平台企业普遍调整了发展策略，严控投资，强调高质量发展，更专注擅长领域。”中金公司研究部互联网行业首席分析师白洋说。

白洋认为，互联网平台比着看谁能以更低的价格为消费者提供更优质的产品或服务，这使得互联网平台作为一个整体，在消费大盘中获得了更高的份额。例如在电商领域，2023年上半年实物商品网上零售额同比增长10.8%，高于社会消费品零售额的同比增长8.2%。

服务民生、赋能产业、创新引领，互联网平台企业未来还有很大的发展空间。上海新金融研究院副院长刘晓春说，平台经济发展不是要重复传统平台模式的发展历程。随着经济社会各领域全面数字化，在提升面向消费端的经济能效的同时，平台要大力发展面向产业端的多种类型的平台经济模式。

“中国本土市场高强度的竞争环境，使得互联网平台企业在对用户的洞察、运营和营销方式、流量分配机制等方面都积累了大量实战经验，也锻炼出了竞争力较强的人才队伍。”白洋认为，中国互联网平台甚至开始在全球引领一些趋势，“未来中国互联网平台发展不限于国内市场，海外也是重要的拓展方向。”

(责编：申佳平、陈键)

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