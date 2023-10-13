原标题：双节假期消费如何？扩大市场开放有何新举措？……商务部回应近期经贸热点

今年中秋、国庆假期全国消费市场形势如何？我国持续提升市场准入水平、扩大市场开放，还有哪些举措？第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举办，商务部将有哪些活动？商务部12日举行例行新闻发布会回应近期经贸热点。

双节假期全国重点零售和餐饮企业日均销售额同比增长8.6%

“今年中秋、国庆假期，全国消费市场人气旺、活力足，市场销售平稳较快增长。”商务部新闻发言人何亚东介绍，根据商务大数据监测，节日期间全国重点零售和餐饮企业日均销售额比2022年国庆假期增长8.6%。

据介绍，绿色健康智能类商品、特色节庆商品受到青睐。商务部重点监测电商平台新风空调、节能热水器、智能扫地机等产品销量比去年假期增长1倍以上，重点监测零售企业通讯器材、粮油食品、饮料等销售额比去年假期增长10%左右。

此外，服务消费持续恢复，住宿餐饮、文化旅游、运动休闲等服务消费需求集中释放，商务部重点监测餐饮企业日均销售额比去年假期增长约两成。城市商圈客流活跃，全国示范步行街日均客流量比去年假期增长87.4%，36个大中城市重点商圈日均客流量比去年假期增长1.6倍。

何亚东说，步入四季度，商务部将加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等政策措施落地见效。

将继续合理缩减外资准入负面清单

中国持续扩大市场开放有何新举措？何亚东在回答上述有关记者提问时表示，将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。同时，还将继续会同有关部门和各地方落实好国务院《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，努力建设市场化、法治化、国际化的营商环境。

他介绍，自2017年以来，中国连续5年修订外资准入负面清单，全国和自贸试验区外资准入负面清单条目分别缩减至31条和27条，在种业、汽车船舶和飞机制造、证券、银行、保险、职业培训等众多行业、领域取消或放宽了外资股比限制，为外国投资者创造了更多市场机遇。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间将举办贸易畅通专题论坛

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将在京举办。何亚东说，本届高峰论坛期间，商务部将会同海关总署、国家税务总局、中国进出口银行和中国出口信用保险公司共同举办贸易畅通专题论坛。

论坛将聚焦推进高水平贸易畅通，从深化多双边经贸合作，加强海关、税务、金融支持保障作用，提升贸易投资自由化便利化水平等角度，邀请共建国家政府官员、国际组织负责人、专家学者和工商界代表深入交流。论坛议程专门设置维护产业链、供应链稳定畅通和推动电子商务、绿色贸易发展两个分议题。

此外，论坛还将发布《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》《中国“一带一路”贸易投资发展报告2013-2023年》等成果。

(责编：申佳平、陈键)

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