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第134届广交会开幕在即 多措并举提升客商参展便捷性

2023年10月13日09:22 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：第134届广交会开幕在即 多措并举提升客商参展便捷性

　　第134届广交会将于10月15日至11月4日在广州举办，广州当地多个部门推出新举措，提升客商参展便捷性。

　　展商未到，展品先行。来自国内外的各类展品，正等待搬运工人依次运往各自展台。而展厅内部，商品展板、展柜、灯光等正陆续安装。为提高通行效率，本届广交会将投入验证、安检设备500台。

　　广交会保卫办 吴炯：验证的速度可以提高到(每小时)12300人次，在各大门区交通指引客商快捷地通过各展区。

　　这两天，广州各口岸迎来了第一波广交会来宾入境高峰。为了提高通关便捷度，琶洲口岸正式启用广交会便捷通关通道，为参展人员快速办理值机和购票手续。同时，展馆内还将增设一个专属柜台，为乘客办理值机、售票和航班咨询服务。此外，为了使参展客商办证更便捷，本届广交会提倡境外采购商“提前预注册(预申请证件)、提前远端办证”，并首次提供24小时办证服务。

　　广交会期间，公交公司将对途经展馆周边的公交线路适时采取加密班次、短线区间车等调度措施。广州地铁也将启用地铁和有轨电车专用运营时刻表。

(责编：申佳平、陈键)
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