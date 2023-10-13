杨宇航 王晓夏

原标题：科技创新给雪域高原带来安康

金秋的西藏，正值丰收季节。阳光下，广袤的农田如金黄色的海洋。青稞和油菜籽层层叠叠，雪域高原处处呈现繁荣昌盛的美好画卷。

近年来，西藏自治区不仅重视科技创新政策的指引，更致力于打造具有地方特色的产业体系，发挥科技创新在推动经济社会发展中的核心作用。通过不断探索和实践，西藏自治区在科技创新方面取得显著进展，走出了一条可持续发展的道路。

科特派帮扶农牧业高质量发展

10月11日，记者在拉萨市堆龙德庆区古荣镇加入村看到，青稞田里收割机往来穿梭。“在科技特派员的帮扶下，今年村里3000亩‘藏青2000’新品种青稞，每亩产量至少可以达到800斤。按一斤3.2元算，预计能赚700余万元。”村民德吉高兴地说道。

农业现代化，种子是基础。今年，西藏全区推广“喜玛拉22号”“藏青2000”“藏青3000”等青稞良种209.8万亩，良种覆盖率将达到93%。

粮食丰收，良田是保障。今年以来，西藏自治区续建2022年高标准农田14.71万亩，累计完成2022年高标准农田72.71万亩；2023年度高标准农田建设项目涉及6市42个县（市、区），新建任务21万亩，改造提升39万亩。推广开来的高标准农田建设加快推进，再加上春耕、秋收托管模式，既解放了农村劳动力，又提高了农民经济收入。

与此同时，围绕“稳粮、兴牧、强特色”，全区因地制宜梳理了30余项农牧业种植技术，选派204名技术专家，带动市地436名和县乡3614名技术人员，累计培训基层农技人员和农牧民3.9万余人次，发放技术手册和各类书籍3000余册，有力保障了全年农牧业生产。

科技投入打造社会经济发展新优势

八廓街古城位于拉萨市，具有极高的历史和文化价值。近年来，科技的投入为八廓街古城的保护提供了强大的支撑。无人机、遥感和物联网等技术的应用，实现了古城的实时监测和科学规划。

拉萨古城管委会规划管理局副局长肖有明告诉记者：“借助科技手段，八廓街古城的保护工作取得了显著成效。例如，通过建立数字化档案，我们对古城进行了全面的信息采集和数据分析，为保护和修复工作提供了重要依据。”据了解，“十三五”时期，国家累计投入21.68亿元资金，重点从文物保护、提升科技能力等方面加大对西藏文物事业的支持力度。

长期以来，如何煮熟、煮好饭菜，一直是高原居民的困扰。2022年12月，由西藏企业研发的高原地区多功能烹饪炊具项目正式投产，实现了“快速排气、排气防溢、透明可视、连贯调压、开合调压”等多项技术创新，并申请获批专利18项。小小的高原炊具，烹出了美味佳肴，也烹出了高原百姓对美好生活的期待。

围绕发展壮大创新主体、激发创新创业活力，在科技部的支持下，西藏建设了拉萨高新区、昌都高新区2个国家级“双创”示范基地，以及西藏（成都）科技企业孵化器、昌都市科技企业孵化器、拉萨高新区N次元科技创新孵化器3个国家级科技企业孵化器；发展培育国家级高新技术企业103家、科技型中小企业478家；建成国家级“双创”载体18家，“双创”载体入驻企业达2817家，吸纳就业2.47万人，其中吸纳大学生就业6685人。

谱写人与自然和谐共生新篇章

如果用色彩勾勒西藏，你会想到什么颜色？碧空蓝、雪山白……还有一抹生态绿！

放眼西藏，拉萨南北山造林绿化如火如荼。高寒高海拔树种落户那曲，白唇鹿现身拉萨河畔，藏羚羊在唐古拉山迁徙穿梭……

作为“世界屋脊”“亚洲水塔”，青藏高原是全球气候变化的关键区、敏感区，是亚洲重要江河的源头区、保护区。西藏坚持“生态保护第一”，自然保护地面积占全区国土总面积的36%，生态红线面积占50%以上，青藏高原生态系统年碳汇总量占全国的8%—16%，已率先整体实现碳中和。西藏坚持最严格的生态保护制度，空气环境质量优良天数达99%以上，江河湖泊和饮用水源地水质达标率100%，是世界上生态环境最好的地区之一。

作为拉萨南北山绿化工程的一部分，拉萨南山公园是拉萨首个河谷地区规模化生态建设和修复的代表性工程。通过植树造林，这座曾经的荒山已然成为市民游客踏青休闲的好去处。西藏大学经管学院教授久毛措告诉记者：“南北山的绿化工程，不仅增加了城市的绿色空间，提高了生态环境质量，也反映出人们对美好生活的追求和执着。”

“十四五”期间，西藏还将建立世界海拔最高、面积最大的国家公园——羌塘国家公园。西藏将继续守护好雪域高原的生灵草木、万水千山。

(责编：申佳平、陈键)

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