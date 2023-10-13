杨静 赵利娜

原标题：（乡村行·看振兴）塞北小城山西天镇：多元特色产业激发乡村振兴“新动能”

乡村要振兴，产业是核心；产业要发展，绿色是关键。

近年来，塞北小城山西省大同市天镇县立足区域资源优势，因地制宜，精准施策，发展特色农业、设施农业、循环农业，该县谷前堡镇目前已形成旱地绿色酿酒葡萄种植、地热水循环热带鱼无污染养殖、日光温室绿色设施蔬菜种植的产业布局，增加了农民收入，壮大了村集体经济，为乡村振兴赋能增效。

葡萄种植基地里，葡萄藤结出“增收果”。赵利娜摄

葡萄基地结出“致富果”

近日，位于“小八达岭”明长城白羊口段所在地白羊口村南的“大同·天镇谷”葡萄种植基地里，500亩酿酒葡萄喜获丰收，已经进入挂果成熟期，一枝枝葡萄藤郁郁葱葱，藤高叶肥，果粒饱满。

翻土、绑枝、灌溉……葡萄种植基地聘用80多名周边村民在葡萄生长的重要时令进行管理维护。村民们流转土地增收，还能在家门口工作，学习葡萄种植技术。

2019年以来，该基地分批次种植葡萄近1500亩。东瑞农业科技发展有限公司总经理朱华介绍，预计今年年底，首批次将有2万瓶红葡萄酿造完成推向市场，扩建的5000亩葡萄种植园、配套的1万平方米酿酒厂和2000平方米地下酒窖也在规划建设中。“我们将依托长城文旅资源，以葡萄为媒，把葡萄酒文化和葡萄酒产业融入到全县‘农业、文旅、康养’三大产业板块中，着力打造特色产业新名片。”

谷前堡镇马圈庠村的鱼菜共生基地。赵利娜摄

鱼菜共生走出“增收路”

走进谷前堡镇马圈庠村鱼菜共生基地，一个个水池桶整齐排列，各品种鱼苗在养殖池内游动，养殖池旁栽培的蔬菜长势喜人。

马圈庠村地热资源丰富，水质佳，适合热带鱼养殖。天镇县绿源渔业农业有限公司利用现代农业科学技术，基于“绿色、现代、生态、休闲”的循环经济理念，开发了鱼菜共生模式，即“鱼帮菜、菜帮鱼”协同共生，养鱼不用换水，种菜不用施肥，打造了多元化、立体式、高标准的现代科技循环型生态农业基地。

鱼菜共生项目总建筑面积38100平方米，鱼类主要品种有罗非鱼、大口鲈鱼等，鱼的排泄物为蔬菜提供养分，蔬菜吸收养分净化水体。早春栽培茄子、番茄等茄果类蔬菜，秋冬季复种白菜、芹菜等叶菜类蔬菜。

鱼菜共生模式不仅提高了种养效益，保证了鱼和菜的品质，也让附近村民的钱袋子鼓了起来。该基地长期雇佣附近村民60余人，从事喂食、捕捞、销售等工作，人均月收入4500元。此外，企业还支持周边养殖户发展鱼类养殖，帮助村民多渠道增收。

彩椒大棚里，村民们正忙着在棚里采摘、装箱。赵利娜摄

彩椒大棚绘出“幸福色”

谷前堡镇十里铺村彩椒大棚里，一株株彩椒苗整齐排列，个头硕大、红黄相接、色泽明亮，周边的村民们正忙着采摘、装箱，一筐筐彩椒被搬运到车上，运往各地市场销售。

近年来，为全面推进乡村振兴，优化种植业结构，谷前堡镇建设了桦皮帽农业发展有限公司新型绿色设施蔬菜基地，基地占地165亩，共有新型双拱式日光温室34栋，全部采用智能水肥药一体化灌溉系统，种植彩椒、泡椒等特色果蔬，每栋日光温室年产蔬菜4万千克，年总产140万千克。

同时，基地为附近村民提供就业岗位200多个，并申请认定为扶贫车间，带动农户稳定增收的同时，也促进了种植结构调整和乡村经济健康发展。“自从村里建起蔬菜大棚，家门口就能务工，每天工作8个小时，工资140元，一年收入稳定还能顾家，日子越过越好。”十里铺村民渠女士说。

天镇县谷前堡镇相关负责人表示，该镇将继续把产业发展作为重要抓手，因地制宜、因村施策，秉承绿色环保理念，注重规模效益同步，积极挖掘“一村一品牌，一镇一特色”，重点培育特色产业，不断壮大村集体经济，促进民众稳定就业增收，全面推进乡村振兴。

(责编：申佳平、陈键)

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