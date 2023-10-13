你有“沉睡账户”吗？金融监管总局开展“沉睡账户”提醒提示专项工作
2023年10月13日11:29 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者罗知之）据金融监管总局官网消息，为推动银行业践行金融工作人民性，切实维护金融消费者合法权益，金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，做好关系消费者切身利益的实事。
据介绍，“沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。“沉睡账户”关系到消费者切身利益，本次“沉睡账户”提醒提示专项工作自2023年10月起，持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。通过“沉睡账户”提醒提示工作，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，唤醒沉睡的“钱袋子”，提升资金利用效率。
(责编：罗知之、高雷)
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