人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

你有“沉睡账户”吗？金融监管总局开展“沉睡账户”提醒提示专项工作

2023年10月13日11:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月13日电 （记者罗知之）据金融监管总局官网消息，为推动银行业践行金融工作人民性，切实维护金融消费者合法权益，金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，做好关系消费者切身利益的实事。

据介绍，“沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。“沉睡账户”关系到消费者切身利益，本次“沉睡账户”提醒提示专项工作自2023年10月起，持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。通过“沉睡账户”提醒提示工作，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，唤醒沉睡的“钱袋子”，提升资金利用效率。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《中国税收营商环境发展报告（2013-2022年）》发布
　　人民网北京10月13日电 （记者车柯蒙）10月13日，《中国税收营商环境发展报告（2013-2022年）》（以下简称《报告》）对外发布。据悉，《报告》分为总论、实践、展望三个篇章，以时间为轴，从税收法治、简政便民、减税降费、优化服务、智慧治理和开放共享六个方面呈现了各重点领域的最佳实践、改革方案和路线图，系统展示了党的十八大以来中国税务部门优化税收营商环境历程。…
税务总局：为推动全球税收精诚共治贡献中国税务智慧
　　人民网北京10月13日电 （记者车柯蒙）今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。近日，国家税务总局新闻发言人、收入规划核算司司长荣海楼在新闻发布会中表示，十年来，中国税务部门认真落实党中央、国务院决策部署，在有关部门指导支持下，充分发挥和拓展提升税收职能作用，全面服务国家战略、深入开展国际税收合作、深度融入国际税收治理，用更宽阔的国际视野主动服务高水平对外开放和高质量共建“一带一路”，为推动全球税收精诚共治贡献中国税务智慧。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部