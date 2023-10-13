人民网北京10月13日电 （记者车柯蒙）今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。近日，国家税务总局新闻发言人、收入规划核算司司长荣海楼在新闻发布会中表示，十年来，中国税务部门认真落实党中央、国务院决策部署，在有关部门指导支持下，充分发挥和拓展提升税收职能作用，全面服务国家战略、深入开展国际税收合作、深度融入国际税收治理，用更宽阔的国际视野主动服务高水平对外开放和高质量共建“一带一路”，为推动全球税收精诚共治贡献中国税务智慧。

据介绍，十年来，中国税务部门积极探索“共建共享”之路，着眼于构建完善透明、稳定高效、可预期的税收合作机制，于2019年发起“一带一路”税收征管合作倡议，成功开启了“一带一路”国家（地区）税收合作的新时代。截至目前，合作机制理事会成员已增加至36个，观察员增加至30个，为各方互学互鉴、沟通合作搭建了务实有效的平台，为企业“引进来”“走出去”提供有力支撑。

十年来，中国税务部门认真践行“惠企便民”宗旨，不折不扣落实落细党中央、国务院各项税费支持政策，累计为包括外资企业在内的纳税人缴费人办理新增减税降费及退税缓税缓费超过14万亿元，并连续十年开展“便民办税春风行动”，在12366上海（国际）纳税服务中心开通中国国际税收服务热线，致力为国内外纳税人缴费人提供专业的中英文双语税收政策咨询服务，不断优化国际税收营商环境，助力更多生产要素跨境双向流动，共享中国经济高质量发展红利。

十年来，中国税务部门坚决扛牢“保驾护航”之责，加快与重点国家的税收协定谈签和修订进程，织牢已覆盖全球112个国家（地区）的税收协定网络，为消除国际重复征税和解决跨境涉税争议提供了强有力的税收法律保障。2015年起，我们公开发布并定期更新国别（地区）投资税收指南，今天，税务总局将对外正式发布最新版的国别（地区）投资税收指南，涵盖105个国家（地区），帮助赴海外投资的企业了解当地的投资环境及税收制度，更好地防范对外投资税收风险。

(责编：孙红丽、高雷)

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