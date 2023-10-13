人民网北京10月13日电 （记者车柯蒙）党的二十大报告明确提出，推进高水平对外开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。今年以来，党中央、国务院先后印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》和《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》等文件，对税务部门更好服务跨境纳税人、推进高水平对外开放提出一系列新要求。

党的十八大以来，国家税务总局充分发挥税收职能作用，统筹指导各地税务部门在服务“走出去”“引进来”实践中推出多种各具特色的服务举措，高质量服务高水平对外开放。

在今年开展的主题教育过程中，税务总局领导多次带队深入基层税务部门和企业进行调研座谈，不少纳税人期待税务部门持续提升跨境税收服务水平，帮助企业提高海外税法遵从意识和能力。

近日，税务总局在全面梳理国际税收服务十年成果和总结提炼各地税务机关创新做法的基础上，聚焦服务高质量“引进来”和高水平“走出去”，整合、优化、出台一系列服务跨境投资者的务实举措，推出了“税路通”服务高水平对外开放品牌，建立健全跨境投资税收服务长效机制，把服务延伸到跨境投资全周期，推动实现跨境投资“信息通”“政策通”和“服务通”，税收服务更加专业化、规范化、国际化。

据介绍，“税路通”服务品牌的主要内容可概括为“一二三四”：

一是指一个服务矩阵，即“税路通”服务品牌及旗下各地税务机关特色国际税收服务平台组成的服务矩阵。

二是指两级服务团队，即由各地税务机关组成的基层服务团队和税务总局组成的专家团队。

三是指三个服务机制，包括跨境纳税人沟通机制、税收政策服务机制和涉税诉求解决机制。

四是指服务跨境投资者的四个知识产品，分别是国别（地区）投资税收指南、“走出去”税收指引、海外税收案例库和跨境纳税人缴费人常见问题解答。

“税路通”服务品牌的具体内涵可以概括为“信息通”“政策通”和“服务通”。

“信息通”是指税务部门通过政策宣讲、提供国别（地区）投资税收指南、建立海外税收案例库和跨境纳税人缴费人常见问题解答等专业服务，实现跨境税收服务产品“一站式”供应，帮助跨境纳税人了解东道国税收投资环境和税收争议的法律救济渠道，做好税法遵从与风险防控，满足跨境纳税人进入新的投资经营环境时“应知”的需求。

“政策通”是指税务部门不断完善跨境投资的税收法律法规，包括税收协定等国际条约，并加强政策解读与辅导，建设国际化电子税务局，利用数字化手段精准推送有关政策和风险提示，尤其是税收优惠政策，为在华投资经营纳税人提供涉税政策和法律确定性，帮助他们充分享受政策红利，满足跨境纳税人对税收法律法规“应用”的需求。

“服务通”是指税务部门组建专家团队对跨境纳税人的需求做出及时、专业的响应，包括通过12366热线、咨询辅导等服务手段答疑解惑，通过优化征管降低遵从成本，通过预约定价安排等为复杂事项提供确定性，通过国内、国际法律救济渠道解决跨境税收争议等，满足跨境纳税人对具体问题“应答”的期待。

(责编：孙红丽、高雷)

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