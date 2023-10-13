原标题：货车司机权益研讨会举办 专家呼吁降低或取消司机保证金

10月11日，在中国物流与采购联合会指导，《中国物流与采购》杂志社主办的“维护货车司机合法权益，促进货运平台良性发展”主题研讨会上，物流企业和货车司机代表直言各类痛点难点，与会专家共同呼吁，倡导具备条件的货运平台企业，降低或取消保证金，加强司机权益保障措施，提升广大货车司机的从业荣誉感和职业归属感。

“很多司机辛苦拉货却挣不到钱，遇到保证金无法退还也没解决办法，希望平台能帮司机解决后顾之忧。”北京宏福祥达物流董事长曹祥开场说的这番话，得到了在场货车司机梁晨阳和张红权的认同。他们认为，部分平台在保证金收取和退还上有猫腻。“司机最大的期望就是多接单，最害怕的就是被扣费。为了多拉活，我们通常注册多个平台，保证金累计数千元。但退保时却千难万难，还会被以各种理由扣掉，千元保证金可能被扣到仅剩二三百元或者完全扣光。”

作为东道主，中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付表态要为司机撑腰，希望各界重视司机权益保障，构建良性物流生态圈，“平台司机面临诸多问题：一是行业运力供大于求，司机可支配收入持续下降；二是司机疲劳驾驶现象普遍存在；三是国家出台许多惠及货车司机政策，但司机获得感仍然不强。”

国家发改委综合运输研究所物流室副主任、研究员陆成云认为，网络货运平台是全局性配置网络资源的主体，是构建公路货运体系的关键，平台高质量发展是保障货车司机权益和生态构建非常重要的一环。

与会专家讨论现场（图片来源：受访者供图）

作为平台代表，滴滴出行货运事业部总经理赵辉介绍了滴滴货运率先推行“0保证金”，帮助货车司机“解压”的做法。“保证金的初衷是为了规范司机行为，但我们发现这种负向牵引机制收效甚微，司机也很抵触。9月13日，滴滴货运正式推行‘0保证金’保障，升级使用能量值、课程培训等正向牵引，帮司机提升服务品质。”这一行动得到专家和同行企业肯定，并在会上引发“能否行业推广”的讨论。

“我提议取消保证金制度。”北京市京师律师事务所高级合伙人刘仁堂提议，“目前没有证据能证明保证金对降低司机违约率的有效性。如果平台将其转为自有资金循环使用，既不合理也不合法。大批量资金汇集也存在资金池风险，甚至出现卷款跑路事件。”他认为，平台企业应从司机生存和发展角度出发，逐步减轻司机负担，通过个人信用体系等方式，有效约束司机违约行为。

中国物流学会专家委员会委员恽绵建议，研究货车司机技术职称可能性，提升社会对蓝领阶层的尊重。

在研讨会尾声，崔忠付提议，“我们希望几个头部货运平台学习行业经验，带头把司机保证金免掉，给司机减轻一些负担。保证金免掉后服务品质保障问题，行业可以共同探讨解决方案。”

(责编：曹淼、李源)

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