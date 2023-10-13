人民网桐乡10月13日电 （记者王震）2023年10月12日，由国家制造强国建设战略咨询委员会指导，中国工业经济联合会联合十大全国性行业联合会（协会）、国际组织、研究机构、主流媒体等共同主办的“2023年（第五届）全球工业互联网大会暨工业互联网融合创新应用·行业推广行动案例发布”（以下简称大会）在浙江桐乡成功召开。

2023年（第五届）全球工业互联网大会暨工业互联网融合创新应用·行业推广行动案例发布启动仪式。主办方供图

本届大会以“聚焦工业数字化转型 助力新型工业化发展”为主题，会上重磅发布《2023工业互联网行业融合创新应用报告》和首个“工业数字化转型评价综合指数”等成果，以及年度典型案例、细分领域优秀案例和行业应用优秀案例，着力打造工业互联网行业典型案例的国际化发布平台，构建数字驱动的工业新生态。

在开幕式暨主论坛上，中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中，中国世界贸易组织研究会长、商务部前国际贸易谈判副代表崇泉，中国工业经济联合会执行副会长、国务院派驻国有重点大型企业监事会原主席路耀华，浙江省原副省长、国家智能制造专家委员会委员、浙江省智能制造专家委员会主任毛光烈，中国工程院院士、全国政协常委、浙江大学工学部主任、国际智能制造联盟主席杨华勇，工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员王建伟，浙江省经济和信息化厅总工程师李永伟，中国工业经济联合会党委委员、执行副会长郜志宇，中国工业经济联合会全球产业研究中心副主任朱瑾，嘉兴市副市长倪沪平，桐乡市委书记于会游等出席大会并作致辞、主旨报告和成果发布，把脉数字化转型进程，解读新型工业化等焦点话题相关政策、发展趋势、落地方法，深度剖析工业互联网在传统产业数字化转型应用场景中的突出作用。

于会游在致辞中表示，作为全球工业互联网大会的举办地也是世界互联网大会乌镇峰会的永久举办地，桐乡已经成为互联网赋能县域高质量发展的实践典范，经济总量位列全国百强县第21位，高质量发展百强县第13位，城市实力充分彰显，未来发展潜力空间无限。桐乡真诚欢迎和期待各位企业家朋友走进桐乡、投资桐乡、扎根桐乡，成为桐乡建设的筑梦者。

崇泉在致辞中指出，世界百年未有之大变局正加速演变，我们要深刻把握新时代新征程，借助高水平开放的契机，发展好利用好工业互联网，推进新型工业化的发展，促进各类工业企业优势互补正向发展，探索建立统一的发展标准和规范，强化兼容性、协同性，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。

王建伟在致辞中表示，工业互联网创新发展和融合应用取得了积极成效，基础设施不断完善、融合应用走深向实、产业生态加速构建。下一步我们将继续深入贯彻落实习近平总书记关于推进新型工业化的系列重要指示批示，抓好工业互联网创新发展战略的实施，持续推进工业互联网平台体系建设，重点抓好提升赋能水平、加快场景应用、优化发展生态等方面的工作。

李永伟在致辞中表示，我国工业互联网进入高质量发展、大规模应用的新阶段，大会的举办搭建了一个高层次的技术交流、行业实践、产业对接和推广应用的平台，通过广泛交流、深入合作，推进工业互联网新模式、新路径的创新发展。

路耀华在致辞中表示，工业互联网是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施，目前正迈向应用范围更广、应用程度更深、规模化发展的新阶段。“工业互联网融合创新应用·行业推广行动”认真开展案例征集，形成行业案例库、区域数字化转型案例库，推动制造企业数字化转型，加速数字经济与实体经济深度融合。

李毅中以《推动工业数字化转型升级走深向实》为主题作主旨报告。李毅中表示，贯彻总书记指示和全国新型工业化推进大会精神，要肯定成绩、查找问题，锚定智能制造主攻方向，推动数字化转型向智能化升级迈进。尤其要在数据价值化上下功夫，培育智能化沃土，夯实数字化根基，把数字化转型升级做实、做深、做优，加快推进新型工业化。

李毅中认为，当前数字化转型升级存在自下而上积极性不足、缺乏鲜活有效的样板和对口帮扶、着力点还没有深入到生产制造的核心部位、大数据功能发挥处于初级水平等四种“不深不实”的表象。对此，他提出行业需要通过典型范例让企业看到数字化的必要性和紧迫性，增强其主动性和积极性，同时，抓住生产制造的核心环节的数字化转型，创造更高级的应用场景。

毛光烈围绕《新型工业化需要遵循的新逻辑》作主旨报告，提出实现新型工业化是事关中国式现代化强国建设、民族复兴伟业的关键任务。要完成这项关键任务，需要遵循“6个要”的新逻辑：要深刻理解高质量发展与扩大高品质消费之间的新逻辑、要深刻理解新型工业化要分阶段性推进并“拾阶而上”的新逻辑、要深刻理解以市场化为动力与以制度创新为保障的内在逻辑、要深刻理解新的供给方式必须适应客户新需求的逻辑、要深刻理解产业基础再造与重大技术装备攻关之间的内在逻辑、要深刻理解发展先进制造业与构建现代产业体系之间的新逻辑。

杨华勇就《工业互联网底座技术助力离散制造企业数字化转型》作主旨报告时表示，当前我国工业互联网各方向对标发达国家先进企业，积极打造针对流程和离散工业的工业互联网底座技术，带来了工业软件的快速增长。未来，底座技术的发展需要产学研合作，以信任为基础，企业投入是保证，长期稳定合作是关键。

“工业互联网融合创新应用·行业推广行动”成果发布是今年大会的重磅环节，中国工业经济联合会全球产业研究中心副主任朱瑾表示，推广行动能够更好地推动新型工业化的发展，完善工业互联网平台体系，在重点领域及传统行业拓展工业互联网应用范围，完善技术产业创新生态。

朱瑾在会上正式发布《2023工业数字化转型评价综合指数》。从整体评价看，样本企业数字化转型综合指数为62.7，大部分企业处在系统集成阶段和平台支撑阶段。从转型基础看，样本数字化转型就绪度指数为66.1，已具备一定的转型基础，数字化基础设施建设良好。从业务转型看，样本数字化转型成熟度指数为60.5，业务模式创新应用整体处于中等偏上水平。

“2023工业互联网融合创新应用·行业推广行动”案例联合发布仪式。主办方供图

推广行动征集了一批具有行业代表性，可推广、可复制的优秀案例，中国工业经济联合会党委委员、执行副会长郜志宇，中国工业经济联合会专务、商务部投资促进事务局原副局长张迎新，中国物流与采购联合会总会计师郑小宝，中国钢铁工业协会副秘书长冯超，中国建筑材料联合会秘书长贺军，中国煤炭工业协会政策研究部副主任、统计与信息部信息处处长王丹识，中国电力促进会常务副会长兼秘书长游敏，中国有色金属工业协会科技部主任张龙，中关村智慧城市信息化产业联盟秘书长辛继巍共同发布“2023工业互联网融合创新应用·行业推广行动”案例。

在年度典型案例发布及分享环节，国药集团首席科学家、总工程师杨晓明，中国华能集团清洁能源技术研究院储能技术部主任刘明义，国家能源集团科技与信息部数字化处处长闫计栋，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司工业互联网创新中心主任周芸，通用电气医疗（中国）有限公司董事总经理徐俊，南京钢铁股份有限公司常务副总裁徐晓春，三菱电机机电（上海）有限公司E-JIT事业总监蔡建国，浙江华友钴业股份有限公司总裁助理李为，合众新能源汽车股份有限公司数字化中心副总经理顾凤清，达利（中国）有限公司总经理郑路分别分享了各自领域的数字化转型实践与收获，为更多企业带来了可落地的数字化路径参考。

2023年度十大典型案例企业授牌仪式。主办方供图

中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中，中国工业经济联合会执行副会长、国务院原派驻国有重点大型企业监事会主席路耀华，国务院原派驻国有重点大型企业监事会主席曹光佑、石大华、罗汉、寻寰中、李克、国一民、杜渊泉，嘉兴市副市长倪沪平，桐乡市委书记于会游共同为十大案例企业授牌并主持大会启动仪式。

大会紧抓行业热点，通过多种形式为相关行业和领域人员提供深入交流探讨的平台。除了开幕式暨主论坛，大会还包括工业行业区域数字化转型创新应用案例发布会、人才赋能工业数字化转型交流会、智能网联汽车产业创新发展分论坛、新能源与工业互联网战略发展圆桌会议、电力行业工业互联网融合创新应用论坛等五场分论坛，和知名企业领导人闭门会、国际数字经济发展与投资圆桌会议、桐乡之约·“三智一网”产业生态建设闭门沙龙等三场闭门会，以及工业互联网融合创新应用案例展。

全球工业互联网大会已成功举办五届，大会不仅通过多种形式为各行业、各领域提供了一个政产学研用全生态伙伴协同发展和交流分享平台。未来，大会将继续深耕研究更多细分行业的工业互联网、新型工业化等工作开展情况，通过树典型、立标准等有效形式，为更多行业企业的数字化转型提供指引，为加快工业数字化转型，推进新型工业化贡献智慧和力量。

(责编：王震、高雷)

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