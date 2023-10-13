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提升金融服务便民化水平 “沉睡账户”“睡眠保单”清理工作启动

2023年10月13日15:59 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者杜燕飞）日前，为推动银行业保险业践行金融工作人民性，切实维护金融消费者合法权益，金融监管总局先后组织开展银行“沉睡账户”提醒提示与人身保险“睡眠保单”清理专项工作，做好关系消费者切身利益的实事，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。

据介绍，“沉睡账户”主要是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。“沉睡账户”关系到消费者切身利益，本次“沉睡账户”提醒提示专项工作自2023年10月起,持续1年,由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。通过“沉睡账户”提醒提示工作，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，唤醒沉睡的“钱袋子”，提升资金利用效率。

“睡眠保单”主要是指保险事故发生或保险合同到期但尚未领取赔偿或满期给付保险金，以及保险合同效力中止或效力终止但尚未领取现金价值的保单。此次人身保险“睡眠保单”清理工作自2023年10月起至2024年9月止，持续1年，由各人身保险公司就2013年1月1日至2023年6月30日期间产生的“睡眠保单”对相关客户进行提醒，使消费者知悉保单权益，自主进行领取。同时为配合“睡眠保单”清理工作并有效提升工作质效，金融监管总局指导相关机构研究建立统一的“睡眠保单”信息查询平台，为消费者提供自主查询了解自身“睡眠保单”相关信息的渠道。

记者了解到，“沉睡账户”提醒提示工作、“睡眠保单”清理工作是金融监管总局在“金融消费者权益保护教育宣传月”活动期间开展的“为民办实事”专项行动的内容。

其中，对于“沉睡账户”提醒提示工作，业内人士表示，该专项工作是防范借记卡、信用卡风险的重要手段，近年来不法分子利用银行卡进行电信诈骗等非法资金的转移是银行管理中的重点风险之一。个人用户应树立账户盘点意识，定期梳理个人名下账户及资产状况，养成查账记账的良好习惯。同时，在密码设置、账户登录管理等方面加大保护措施，冗余账户及时注销以避免被不法利用的风险。

金融监管总局表示，将以“沉睡账户”提醒提示专项工作为契机，推动银行业进一步强化主动服务意识，优化账户管理相关措施，提升账户查询、提取、注销等服务的便利性；以“睡眠保单”清理工作为契机，推动保险行业强化客户信息真实性管理，建立健全“睡眠保单”定期清理工作机制，持续提升行业主动服务水平，不断增强保险消费者的获得感和满意度。

(责编：郝帅、高雷)
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