人民银行：2023年前三季度社会融资规模增量累计29.33万亿元
2023年10月13日16:23 | 来源：人民网
小字号
人民网北京10月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年前三季度社会融资规模增量统计数据报告显示，初步统计，2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元，比上年同期多1.41万亿元。
其中，对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元，同比多增1.55万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元，同比少减852亿元；委托贷款增加1057亿元，同比少增2241亿元；信托贷款增加639亿元，同比多增5453亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元，同比多增3309亿元；企业债券净融资1.63万亿元，同比少6128亿元；政府债券净融资5.96万亿元，同比多462亿元；非金融企业境内股票融资6744亿元，同比少1994亿元。9月份，社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元。
从结构看，前三季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的66.6%，同比高2.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比-0.5%，同比高0.3个百分点；委托贷款占比0.4%，同比低0.8个百分点；信托贷款占比0.2%，同比高1.9个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比0.8%，同比高1.1个百分点；企业债券占比5.5%，同比低2.5个百分点；政府债券占比20.3%，同比低0.9个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.3%，同比低0.8个百分点。
(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 走进武汉 来一场浪漫的秋日之约
- 人民网北京10月13日电 （欧阳易佳）金秋十月，当绿叶逐渐变得金黄，野鸟自成趣，湖上泛轻舟，水波粼粼，吹着凉爽的秋风，顺着湿地公园景观大道前行，万般美景尽收眼底。 近日，“2023媒体融合发展论坛”采访调研团走进武汉，发现杜公湖国家湿地公园成为武汉市民的新晋“打卡点”。…
- 评论
- 关注