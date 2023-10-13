人民网北京10月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年前三季度社会融资规模增量统计数据报告显示，初步统计，2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元，比上年同期多1.41万亿元。

其中，对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元，同比多增1.55万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元，同比少减852亿元；委托贷款增加1057亿元，同比少增2241亿元；信托贷款增加639亿元，同比多增5453亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元，同比多增3309亿元；企业债券净融资1.63万亿元，同比少6128亿元；政府债券净融资5.96万亿元，同比多462亿元；非金融企业境内股票融资6744亿元，同比少1994亿元。9月份，社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元。

从结构看，前三季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的66.6%，同比高2.2个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比-0.5%，同比高0.3个百分点；委托贷款占比0.4%，同比低0.8个百分点；信托贷款占比0.2%，同比高1.9个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比0.8%，同比高1.1个百分点；企业债券占比5.5%，同比低2.5个百分点；政府债券占比20.3%，同比低0.9个百分点；非金融企业境内股票融资占比2.3%，同比低0.8个百分点。

(责编：罗知之、高雷)

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