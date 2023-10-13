人民网北京10月13日电 （记者许维娜）“核技术应用产业作为核工业发展的重要领域，与工业、医学、农业、环保、公共安全、生命健康等国民经济领域密切相关，影响着世界各国的科技进步、经济发展和人民健康，已经成为推动全球经济增长的重要力量。”日前，中国同位素与辐射行业协会常务副理事长王锁会在第二届国际核技术应用产业发展论坛上表示。

记者从中国同位素与辐射行业协会获悉，由其主办的第二届国际核技术应用产业发展论坛在江苏省苏州市开幕，论坛主题为“核力赋能、共创未来”。与会嘉宾共同分享和展示了全球核技术应用产业的最新进展与成果，展示推动全球核技术应用产业发展的中国方案、中国智慧和中国力量。

中国科学院院士柴之芳指出：“核技术具有高灵敏度、特异性、选择性、抗干扰性、穿透性等优点，在国民经济的各个领域得到广泛应用。”在中国政府的大力支持和政策引导下，中国在核技术应用领域取得了突破性进展，核技术应用产业蓬勃发展，已成为国家重点支持的战略性新兴产业，并成为当前社会经济发展不可或缺的重要领域。

中国工程院院士于俊崇表示：“核技术已应用到国家各行各业之中，而且几乎是供不应求。”他强调，发展核技术应用需要采取小核心、大协作、成果共享的方式，集中力量、集体攻关。同时，普及核知识也是必要的，只有了解核技术，人们才能对其不再恐惧。

“目前，国际原子能机构（IAEA）有177个成员国，其中147个国家已加入核技术合作计划。作为主管IAEA合作技术工作的负责人，我亲眼见证了近年来核技术应用取得的显著进展，并见证了核技术在各行各业中发挥的重要作用。”国际原子能机构副总干事刘华认为，核技术在能源、健康、农业、工业和环境保护等多个领域得到越来越广泛的应用，已成为推动科技进步和社会经济发展的强大动力，正在改善我们的健康和环境，促进更高效的工业发展，助力实现可持续经济发展。

据悉，本届论坛为期2天，除主论坛外，还设有4个分论坛，分别是核技术在肿瘤治疗中的研究与应用、辐射加工技术与产业发展、医用同位素及放射性药物、国际X射线工业与医学应用。同时，还举办了核技术应用展览，展示了核医疗、辐射加工、安全检测、放射性药物等领域的新技术和新产品。

(责编：郝帅、高雷)

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