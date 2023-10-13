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鹿城驿头驿阳村 多元投资激发活力

2023年10月13日17:00 | 来源：浙江日报
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原标题：鹿城驿头驿阳村 多元投资激发活力

　　走进温州市鹿城区山福镇驿头驿阳村，鸟声啾啾、水声潺潺，迎面而来的是一派自然与人文、古韵与现代交织的和美乡村新风貌，吸引三五成群游客举起手机拍个不停。然而在过去，资金投入短缺、土地资源荒废、产业发展受限等乡村发展的共性难题，一度让这个自然环境优美的古村面临重重困难，其中资金成为当时最迫切的需求。

　　金钥匙，何处寻？山福镇相关负责人告诉记者，随着“千万工程”实施，驿头驿阳村开启蝶变之路。政府投入打基础成为关键一步，他们整合程朱理学中的“二程文化”，以及“古驿文化”“侨文化”等特色文旅资源，梳理打包专项债项目、整体发行融资，推进人居环境整治、基础设施改造提升。村里还修缮提升了辛亥革命先辈程登云故居、程氏古民居等文化地标，建成了村游客中心、生态停车场等配套项目，年接待游客超15万人次。

　　发展驱动力不断增强后，鹿城农商行实行“整村授信”，解决了农户无抵押融资难问题。看着发展势头向好，村集体也带头成立“招商攻坚队”，通过“土地流转、规模种植、直产直销”的全链条模式，搭建稳固的农产品销售渠道；眼见村庄客盈满，土耳其温州商会会长程建兵投资6000万元成立驿头驿阳文旅公司，专业化规模化打造中土融合特色“侨家乐”，带动村民开设的民宿、餐饮店数量翻番……

　　随着政府、村集体、金融机构、社会资本、侨商等力量的纷纷加入，驿头驿阳村渐渐形成“五资”多元投入的发展格局。乡村发展更富活力的同时，村集体也从过去的零收入，到如今年收入达200万元以上。

　　作为我省首批未来乡村试点村，驿头驿阳村进行全方位“数字升级”，以“乡村一张图”实现灾害预警、智慧安防、应急防控、智慧医疗等功能，让乡村公共服务能力和效率有了质的飞跃。

　　有着国家级侨文化交流基地头衔的驿头驿阳村，利用独特的资源禀赋和人文底蕴，吸引了大量学生前来研学，在行走中增长学识、拓展视野。（记者 戚祥浩）

(责编：曹淼、李源)
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