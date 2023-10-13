山西祁县，是著名的乔家大院所在地。如今这座古老的晋商名城已是全国最大的人工吹制玻璃器皿生产出口基地。2019年，祁县成为全国第一家“一带一路”中小企业产业合作区，把玻璃杯打造成了闪亮的产业名片。卡塔尔世界杯期间，祁县生产的“粉色胜利杯”成为世界杯官方授权商品，在国际赛事中打响中国品牌。央视新闻《山海友情 一带一路》本期带您看山西小城的玻璃产业走向世界的秘诀。

监制 | 刘鑫 席罗曦

制片人 | 王宇 李雯婷

编导 | 黄政龙 王艳歌

记者 | 张卓雅 韩逾昊 黄政龙 刘媛媛

摄像 | 董琪琪 孟雷雷 张逸凡 柳宁

配音 | 李雯婷

剪辑 | 梁玮升

包装 | 王艳歌

技术监制 | 闫博

视觉统筹 | 申珅

视觉 | 林琳 汪泽源

合作拍摄 | 山西总站 中东总站 祁县融媒

(责编：胡永秋、杨光宇)

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