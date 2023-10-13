新华社北京10月13日电（记者张千千、吴雨）中国人民银行货币政策司司长邹澜13日介绍，降低存量首套房贷利率工作已基本接近尾声。存量首套房贷利率调整后的加权平均利率为4.27%，平均降幅0.73个百分点。

邹澜在当日中国人民银行举行的新闻发布会上说，9月25日到10月1日，降低存量首套房贷利率政策实施首周，符合条件的存量首套房贷有98.5%完成利率下调，合计4973万笔、21.7万亿元。目前，绝大多数借款人均已第一时间享受到了实惠。对于其他还需借款人提供证明材料、银行予以认定的情况，主要银行也将在一个月内完成调整。

中国人民银行调查统计司司长阮健弘在发布会上介绍，随着降低存量首套房贷利率政策落地，9月末我国存量住房贷款加权平均利率为4.29%，比上月低42个基点，取得了显著的下降幅度。存量房贷利率下降能够有效减少居民的利息支出，提高居民消费能力，有助于消费平稳增长。

8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知，引导商业性个人住房贷款借贷双方有序调整优化资产负债，降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率。自9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可向金融机构提出申请，由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款或协商变更合同约定的利率水平。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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