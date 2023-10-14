原标题：香港秋季电子产品展开幕 商家展示创新科技产品

中新网香港10月13日电 (记者 魏华都)一连四天的香港秋季电子产品展和国际电子组件及生产技术展，13日在香港会议展览中心揭幕，展览汇聚22个国家及地区近3200家参展商，展出一系列创新科技产品和方案。

由香港贸易发展局主办的秋季电子产品展以“崭新科技.创新生活”为主题，吸引多间潜力优厚的展商，设有云集近90家初创企业的初创专区，以及科技馆、品牌荟萃廊和今年新设的储能产品区等，来自全球各地的买家入场采购。

这些展区展出的焦点创新产品有地下管道机械人，可让机械人取代工人进入地下管道，以红外线摄像机检测管道的裂缝及记录管道状况，并监测毒气浓度、温度和湿度，保障工人的人身安全及获取精确数据。有参展商展示遥控机械及车辆方案，采用尖端的网络技术，有效地远程监察及控制机器运作，该科技方案已应用于香港及深圳的货柜码头，并于广州试行遥距控制自动驾驶车。

至于国际电子组件及生产技术展，由香港贸易发展局和慕尼黑国际博览亚洲有限公司合办，同样设有多个特色展区，展出的商品以先进的检测设备、电子材料为主。

香港贸易发展局表示，除了本地企业外，以上两项展览还吸引内地、日本、印尼、马来西亚、法国、德国和美国等地的企业参展，积极通过展览平台拓展商机，彰显香港作为国际展览中心的地位。

(责编：乔业琼、陈键)

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