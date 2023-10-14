香港秋季电子产品展开幕 商家展示创新科技产品
2023年10月14日09:21 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：香港秋季电子产品展开幕 商家展示创新科技产品
中新网香港10月13日电 (记者 魏华都)一连四天的香港秋季电子产品展和国际电子组件及生产技术展，13日在香港会议展览中心揭幕，展览汇聚22个国家及地区近3200家参展商，展出一系列创新科技产品和方案。
由香港贸易发展局主办的秋季电子产品展以“崭新科技.创新生活”为主题，吸引多间潜力优厚的展商，设有云集近90家初创企业的初创专区，以及科技馆、品牌荟萃廊和今年新设的储能产品区等，来自全球各地的买家入场采购。
这些展区展出的焦点创新产品有地下管道机械人，可让机械人取代工人进入地下管道，以红外线摄像机检测管道的裂缝及记录管道状况，并监测毒气浓度、温度和湿度，保障工人的人身安全及获取精确数据。有参展商展示遥控机械及车辆方案，采用尖端的网络技术，有效地远程监察及控制机器运作，该科技方案已应用于香港及深圳的货柜码头，并于广州试行遥距控制自动驾驶车。
至于国际电子组件及生产技术展，由香港贸易发展局和慕尼黑国际博览亚洲有限公司合办，同样设有多个特色展区，展出的商品以先进的检测设备、电子材料为主。
香港贸易发展局表示，除了本地企业外，以上两项展览还吸引内地、日本、印尼、马来西亚、法国、德国和美国等地的企业参展，积极通过展览平台拓展商机，彰显香港作为国际展览中心的地位。
(责编：乔业琼、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 全国农村供水水质提升技术交流会议在山东德州召开
- 人民网北京10月13日电 （记者王仁宏）10月12日—13日，由中国水利水电科学研究院主办，山东省德州市水利局和陵城区人民政府承办的全国农村供水水质提升技术交流会议在山东德州召开。来自政、企、学、研等200余位各界代表齐聚一堂，重点围绕农村供水水质提升专项行动、农村供水水质保障现状与需求、先进实用水质净化消毒与水质检测监测技术装备等内容进行研讨与交流。…
- 评论
- 关注