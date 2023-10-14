人民网北京10月14日电 （欧阳易佳）据水利部消息，为进一步提升国家水利遗产标识质量和可识度，自即日起至10月23日，水利部宣传教育中心面向社会组织开展国家水利遗产标识设计方案征集意见活动，诚请各界热心人士为国家水利遗产标识设计建言献策、聚势赋能。

国家水利遗产是我国人民在长期治水实践进程中所形成的，具有较高历史价值、文化价值、科技价值、社会价值和生态价值的水利遗存。为加快推进水文化建设，水利部决定启动国家水利遗产认定工作，并为获得认定的国家水利遗产授予标识。日前，经广泛征集、专业团队修改完善，形成3项国家水利遗产标识设计方案。参与者可围绕国家水利遗产的文化特性、历史特征、水利特色，从标识图形设计、内涵寓意等方面提出明确修改意见，要突出创新性、开放性和国际性，令人能从构思创意呈现的视角，透视国家水利遗产的视觉形象，使标识设计方案更好诠释国家水利遗产所承载的科学技术、哲学思想、文化底蕴等寓意，高度彰显其独特价值。

(责编：乔业琼、高雷)

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