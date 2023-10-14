可查可验可溯源 业界聚焦年份酒产业发展
人民网北京10月14日电 （记者孙博洋）12日，由中国酒业协会主办的第十九届中国国际酒业博览会（以下简称“酒博会”）在上海举办。在酒博会期间，中国年份酒价值论坛同期举行，白酒行业专家学者汇聚一堂，就白酒年份就相关议题进行了研讨交流。
论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉表示，“酒是陈的香”，“陈”代表着年头，陈年酒，不能泛化，也不能概念化，要让消费者明明白白消费酒，就必须明明白白标注真实年份。
宋书玉还表示，年份酒是产业发展，美酒品质表达绕不开的话题。真实年份是产业与消费者构建真诚关系的必修课。“今年，中国酒业协会完成了年份酒鉴定的科研工作、标准研究工作、认证体系、溯源体系，中国酒业真实年份酒系统构建完成可以经受市场检验了。”宋书玉说。
他表示，通过年份酒标准构建了准入标准体系、认证体系、生产管理体系、质量标准体系知识产权体系等五大体系来保障了年份酒真实，可查，可验，可溯。
劲牌有限公司总裁王楠波表示，年份酒标准的制定和发布，是维护消费者权益，规范保障酒类行业年份酒品类健康可持续发展的重要里程碑。一瓶真实的年份酒必须是有真实且充足的原酒资源的储备作为保障，同时年份酒必须是真实的标注，必须有权威机构的鉴定和认证。
他认为，将每一瓶产品所用的原酒、真实的年份标注出来，既是对消费者知情权的尊重，也能提升消费者对产品的信任度，并且是体现企业诚信的具体举措。
华润酒业总经理魏强表示，近年来，随着酒业市场已进入品质消费时代，老酒成为白酒市场的风口，由老酒热引发的真年份热潮逐渐细化，并成长为趋势。在酿酒企业长期发展过程中，酿多少、存多少、卖多少是必须要思考问题。年份酒的生产酿造、品质提升和价值发掘，对企业未来在市场上占据更好的竞争地位，实现企业的百年长青具有重要意义。
中国酒业协会年份酒管理委员会主任胡义明表示，年份酒团体标准的贯彻实施，是未来中国白酒品质表达的重要体现，年份酒也将成为中国白酒高质量发展的黄金赛道。他表示，要加强年份酒管理，严格把控年份酒的生产条件。真正让年份酒成为中国白酒行业高质量发展新标杆，成为酒类消费者心目中的高质量产品的形象。
金沙酒业党委书记、总经理范世凯表示，当前“酒是陈的香”在消费者中间已经形成了共识，年份酒团体标准的贯彻实施具有重要意义，让消费者能够看的清真实年份喝到真正的陈香老酒。
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