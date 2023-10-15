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交通银行助力世界数字经济大会打造更鲜活的数字应用场景

2023年10月15日07:19 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行助力世界数字经济大会打造更鲜活的数字应用场景

　　2023世界数字经济大会暨第十三届智慧城市与智能经济博览会于10月13日至15日在宁波举行，交通银行连续三年作为支持单位参与大会。

　　作为唯一参展银行，交行以“数智交行，共生未来”为主题，在今年大会新设的数字场景馆亮相，展示交行服务实体经济、支持经济建设的数字化新成果，以及在政务服务和社会民生各领域的数字化场景创新实践。

　　大会期间，交行还将举办以“新智造、新场景、新融合”为主题的2023数字金融创新高层论坛，围绕智能智造、金融服务、场景应用等主题同与会嘉宾共话发展，助力宁波建设全球智造创新之都。

　　“科技感”满满的金融服务

　　走入充满科技感的交行展区，正中醒目位置便是数字员工“姣姣”，为观众提供各类智能服务，吸引不少参观者驻足体验。主题展区聚焦金融与科技融合发展，全方位呈现交行依托金融科技赋能，打造业务特色和服务优势等方面亮点。展区内普惠金融、贸易金融、科技金融和财富金融四大业务特色按照参观动线依次呈现，交政通、普惠e贷、云上交行、交银跨境e金融、交甬政采贷、交甬厂房贷、科技易贷等众多体现数字金融与实体经济和群众生活深度融合的产品及服务，使观众亲身感受数字技术为金融服务带来的深刻变革和无限可能。

　　本次大会上首次发布的交甬政采贷，聚焦政府采购供应商，基于企业销售等经营数据，依托数字化场景，为企业用于政府项目中标后原材料采购、组织生产、货物运输等提供流动资金周转，有效减轻中小企业运营负担。

　　数币支付场景成热门“打卡地”

　　在数字人民币专区，有简明易懂的数字人民币介绍、交行数字人民币试点以来的建设成果展示，也有充满趣味性、互动性的各种体验活动。交行联合大会组委会和当地主流媒体发放数币红包，为观众现场“尝鲜”数字人民币精心策划了“一分购冰淇淋”“抽奖1分兑换饮料”“数币购饮料满减”等优惠活动，以及以“走进数字人民币，体验支付新方向”为主题的少儿科技研学活动，吸引观众打卡，充分感受数字人民币支付的便利和快捷，加深对数字人民币、对金融科技的认识。

　　据悉，作为数字人民币的指定运营机构，交行持续丰富数字人民币产品及场景生态体系建设，目前数字人民币场景已覆盖政务民生、交通出行、休闲娱乐、零售商超等多个领域。

(责编：曹淼、李源)
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