新华社北京10月14日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年前三季度，国铁集团有序推进铁路建设，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资5089亿元、同比增长7.1%，投产铁路新线里程1402公里，其中高铁1276公里，为扩内需、稳增长、保民生提供了有力支撑。

国铁集团相关部门负责人介绍，前三季度，国铁集团紧紧围绕“十四五”规划纲要确定的铁路重大工程项目，以联网、补网、强链为重点，突出补短板、强弱项、重配套，加快构建现代化铁路基础设施体系，推动一批重点项目建设取得新进展。

前三季度，大理火车站站房原址重建、格尔木至库尔勒铁路扩能改造工程等一批项目开工建设；天津至北京大兴国际机场铁路、包头至银川高铁、丽江至香格里拉铁路等一批重点在建项目取得新进展；青藏铁路西宁至格尔木段、兰新高铁兰州至西宁段、贵州至广州高铁提质改造工程完工并投入运营；贵州至南宁高铁、广州至汕尾高铁、福州至厦门至漳州高铁、沪宁沿江高铁等项目开通运营。

下一步，国铁集团将继续坚持服务保障国家重大战略实施，加快构建现代化铁路基础设施体系，推动南昌至景德镇至黄山高铁、济南至郑州高铁济南至濮阳段、成都至兰州铁路青白江至镇江关段等项目开通运营，加快推动重点项目开工建设，积极有效发挥投资带动作用，为经济社会高质量发展不断注入新活力。

(责编：王震、杨迪)

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