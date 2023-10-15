原标题：交通银行扎实开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

笃行金融为民，交通银行认真落实金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、国家网信办工作要求，扎实开展2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动，用心陪伴社会公众不断提升金融素养、增强金融安全意识，助力营造和谐健康金融环境。据悉，本次活动中，交行发挥全集团合力，聚焦重点人群精心开展“五进入”活动，创新宣传形式延伸触及面，取得积极成效。

活动月期间，交行38家省直分行及各分支机构、信用卡中心及交银理财、交银人寿、交银基金等子公司精心部署、有效联动、密切配合，以贴进百姓的宣传内容和多元化的活动形式向社会公众传播有益的金融知识。

全面开展“五进入”传递金融温度

活动月期间，交行围绕金融消费者日常生活高频事项，集中开展“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”教育宣传。四川省分行深入农村，在红格镇永渔村开展金融教育宣传活动，为广大村民普及基础金融知识，分析非法集资常见陷阱，暖心提醒村民注意保护个人信息安全，不出租不出售个人银行卡或账户，远离非法集资，保护财产安全；重庆市分行联动社区，开设流动金融科普市集“金融科普花花车”，向居民宣传信息保护、安全支付、数币使用等知识；宁夏区分行联合多家金融机构举办全区首届“大学生金融知识争霸赛”，引导大学生提升金融安全意识和风险识别能力，切实保障大学生金融消费安全。山西省分行携手企业，在富士康太原科技园区开展金融消费者权益保护宣传活动，吸引近万名员工参与；本次宣传月正值亚运盛会，浙江省分行组建覆盖多语种的志愿者团队走进商圈，为消费者讲解金融知识，提供志愿服务，以最佳风貌服务亚运盛会。

创新宣传形式 延伸宣传触及面

交行线下活动创新不断，线上数字化亮点频现，形成立体化宣传态势。在延续“3·15”教育宣传周“行长说消保”活动理念和文化基因的基础上，本次宣传月陆续推出“员工说消保”“客户说消保”活动，加大金融正能量传播力度。此外，交行还发起手机银行“每日一答”活动与消费者互动。推出线上宣传教育合辑，集知识打卡、问答互动、短视频和漫画形式于一体，消费者可一键转发身边亲朋好友。充分运用“两微一抖”自媒体平台，与国家反诈中心、中国银联等机构联合，推出《“小甜头”大麻烦 说的再好也不办！》《一念之间》等宣传作品，让金融知识普及、反诈安全意识深入人心。

交行消费者权益保护部相关负责人表示，下一步，交行将始终坚持以人民为中心，积极履行国有大行责任担当，聚焦金融教育宣传，持续传播金融正能量；多措并举不断提高消费者权益保护工作质效，提升客户满意度和市场美誉度；采取更多惠民生、暖民心、利民便民的举措，努力为增进民生福祉、满足人民美好生活需要贡献交行力量。

(责编：曹淼、李源)

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