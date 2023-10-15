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中国电力发展促进会游敏：新型工业化电力将扮演更加重要角色

2023年10月15日14:57 | 来源：人民网
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人民网桐乡10月15日电 （记者王震）“电力行业是技术、资金、装备和数据密集型行业，在数字经济发展中将扮演更加重要的角色。”10月12日至13日，以“聚焦工业数字化转型助力新型工业化发展”为主题的2023年（第五届）全球工业互联网大会在浙江桐乡举办。会议期间，中国电力发展促进会常务副会长兼秘书长游敏表示，电力行业伴随数字技术和数字经济的深入发展，正在加快自身的数字化转型，大量行业外的数字化企业、专精特新企业，借着数字技术与电力技术融合发展的机遇而不断涌入。

中国电力发展促进会常务副会长兼秘书长游敏。范烨摄

中国电力发展促进会常务副会长兼秘书长游敏。范烨摄

“数据作为重要生产要素，其呈现、传输、存储和运算离不开电力的基本支撑，这就决定了未来电力行业在数字经济和新型工业化建设当中，将扮演日益重要的角色。”在游敏看来，在工业数字化转型中，一方面，电力为千行百业的数字化转型提供动力；另外一方面，其自身也伴随着能源互联网建设，积极推进数字化转型，在适应数字经济发展，推进新型工业化发展当中扮演重要角色。

“行业协会作为市场第三方，在工业互联网、新型工业化发展过程当中，可以更好地发挥其独特的功能作用。”游敏认为，在服务新型工业化进程中，协会要善于立足行业看企业，把握行业发展趋势来引领、引导企业的战略发展。比如通过第三方平台建设，发挥链长、龙头企业作用，来带动中小企业实现融通创新。另一方面，也要善于立足企业看行业，因为在众多的中小企业中，特别是专精特新企业，今后在促进行业高质量发展中具有它们独特的潜在优势，光伏太阳能与风力发电领域二十多年来的实践就证明了这一点。与此同时，行业协会自身发展也面临着全新的发展机遇，要努力通过“共建、共治、共享、共赢”为会员单位筑平台，并在服务“产业链、供应链、价值链、创新链”的优化整合和强链补链过程中为会员建生态，积极发挥自身链接会员、汇集信息、协调发展、协同创新、共享资源的独特平台优势，努力成为行业贯彻新发展理念的重要组织载体。

(责编：王震、高雷)
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